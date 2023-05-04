https://ria.ru/20230504/proekt-1869745078.html

В Польше приняли проект, позволяющий топить угрожающие Baltic Pipe суда

В Польше приняли проект, позволяющий топить угрожающие Baltic Pipe суда - РИА Новости, 04.05.2023

В Польше приняли проект, позволяющий топить угрожающие Baltic Pipe суда

Совет министров Польши принял проект закона, позволяющего топить суда, угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T18:11

2023-05-04T18:11

2023-05-04T18:32

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ВАРШАВА, 4 мая — РИА Новости. Совет министров Польши принял проект закона, позволяющего топить суда, угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe.Документ предусматривает, что в случае террористической угрозы министр обороны страны сможет принять решение о потоплении "вражеского судна или плавучего объекта". "Это решение предназначено только для исключительных ситуаций, когда больше не будет никаких других возможностей для реагирования", — отметили в кабмине. По мнению авторов инициативы, меры прямого принуждения позволять "минимизировать опасность для жизни и здоровья окружающих и нанести как можно меньший вред людям, против которых были использованы средства".Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и остальной Европой через Данию, открыли в конце прошлого сентября. Его полная мощность — десять миллиардов кубометров в год. Польское правительство заявляло, что поставками по этому трубопроводу Варшава планирует заместить российский газ.

https://ria.ru/20221101/gaz-1828372711.html

https://ria.ru/20230110/farfor-1843993215.html

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норвегия

европа

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в мире, польша, норвегия, европа