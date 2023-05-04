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В Польше приняли проект, позволяющий топить угрожающие Baltic Pipe суда
В Польше приняли проект, позволяющий топить угрожающие Baltic Pipe суда - РИА Новости, 04.05.2023
В Польше приняли проект, позволяющий топить угрожающие Baltic Pipe суда
Совет министров Польши принял проект закона, позволяющего топить суда, угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T18:11
2023-05-04T18:11
2023-05-04T18:32
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ВАРШАВА, 4 мая — РИА Новости. Совет министров Польши принял проект закона, позволяющего топить суда, угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe.Документ предусматривает, что в случае террористической угрозы министр обороны страны сможет принять решение о потоплении "вражеского судна или плавучего объекта". "Это решение предназначено только для исключительных ситуаций, когда больше не будет никаких других возможностей для реагирования", — отметили в кабмине. По мнению авторов инициативы, меры прямого принуждения позволять "минимизировать опасность для жизни и здоровья окружающих и нанести как можно меньший вред людям, против которых были использованы средства".Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и остальной Европой через Данию, открыли в конце прошлого сентября. Его полная мощность — десять миллиардов кубометров в год. Польское правительство заявляло, что поставками по этому трубопроводу Варшава планирует заместить российский газ.
https://ria.ru/20221101/gaz-1828372711.html
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в мире, польша, норвегия, европа
В мире, Польша, Норвегия, Европа
В Польше приняли проект, позволяющий топить угрожающие Baltic Pipe суда
В Польше приняли проект, позволяющий топить угрожающие газопроводу Baltic Pipe суда