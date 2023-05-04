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В МИД Китая заявили, что продвижение НАТО в АТР подорвет мир в регионе

В МИД Китая заявили, что продвижение НАТО в АТР подорвет мир в регионе - РИА Новости, 04.05.2023

В МИД Китая заявили, что продвижение НАТО в АТР подорвет мир в регионе

Продвижение НАТО на Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион подорвет региональный мир и стабильность, заявила на брифинге в четверг официальный представитель... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:23

2023-05-04T12:23

2023-05-04T12:23

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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Продвижение НАТО на Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион подорвет региональный мир и стабильность, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя намерение альянса открыть офис в Токио. НАТО намерена открыть офис связи в Токио в 2024 году, а также отразить в совместных документах укрепление сотрудничества с Японией в сфере безопасности в новых сферах: киберпространстве, космосе и в сфере борьбы с дезинформацией, сообщила ранее газета "Никкэй", ссылаясь на интервью с представителями правительства Японии и альянса. "Постоянное продвижение НАТО на Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, и вмешательство в дела региона непременно подорвет мир и стабильность в регионе", - сказала Мао Нин. По ее словам, блоковое противостояние, которое возникает в результате таких действий, должно вызывать повышенную бдительность стран региона. "Азия - место мира, стабильности и совместного развития. Она не должна становиться ареной геополитической борьбы", - сказала дипломат. Ранее сообщалось, что офис связи с НАТО в Токио будет первым подобным офисом в Азии. До сих пор аналогичные учреждения за пределами альянса были открыты только на Украине и в Грузии. Помимо Японии, в качестве партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе альянсом рассматриваются Южная Корея и Австралия.

https://ria.ru/20230428/front-1868337796.html

https://ria.ru/20230424/atr-1867423122.html

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в мире, токио, япония, азия, мид кнр, нато