https://ria.ru/20230504/prodazhi-1869568254.html

Продажи "АвтоВАЗа" в России выросли в 3,2 раза в апреле

Продажи "АвтоВАЗа" в России выросли в 3,2 раза в апреле - РИА Новости, 04.05.2023

Продажи "АвтоВАЗа" в России выросли в 3,2 раза в апреле

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле выросли в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, к марту текущего года - на 18,4%, составив 27,6 тысячи... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:42

2023-05-04T09:42

2023-05-04T10:01

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автоваз

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле выросли в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, к марту текущего года - на 18,4%, составив 27,6 тысячи автомобилей, говорится в сообщении компании. "По итогам апреля 2023 года официальными дилерами Lada в России было реализовано 27 635 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что на 225% выше, чем в апреле 2022 года и на 18,4% выше, чем в марте 2023 года", - отмечается сообщении.В "АвтоВАЗе" при этом подчеркнули, что в апреле Lada Granta установила исторический рекорд по продажам в России: 19 899 машин (рост в 7,7 раза к апрелю 2022 года и +22,4% к марту 2023 года).Продажи Niva Legend в апреле составили 3 391 автомобиль, что на 25,5% больше показателя марта 2023 года и в 4,6 раза превышает апрель прошлого года. Также в отчетном месяце был продан 3 891 внедорожник Niva Travel (рост в 3,2 раза в годовом выражении, +4,6% к марту 2023 года)."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (минус 46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230503/avtorynok-1869309955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, авто, автоваз