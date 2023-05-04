https://ria.ru/20230504/pridnestrove-1869656076.html

Кулеба назвал Приднестровье риском для Украины

Кулеба назвал Приднестровье риском для Украины - РИА Новости, 04.05.2023

Кулеба назвал Приднестровье риском для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев держит войска на границе с Молдавией, поскольку считает необходимым подготовиться к потенциальному сдерживанию РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:45

2023-05-04T13:45

2023-05-04T14:01

в мире

украина

дмитрий кулеба

мид украины

приднестровская молдавская республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_743a8e0f30964896da7734627b6ddcec.jpg

КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев держит войска на границе с Молдавией, поскольку считает необходимым подготовиться к потенциальному сдерживанию риска со стороны Приднестровья. "Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге - это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией. Но я хочу подчеркнуть, что Приднестровье - это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдавии", - заявил Кулеба в интервью телеканалу TV8. По его словам, Киев готов принять любой путь, который выберет Кишинев для реинтеграции Приднестровья. "Вы вправе сами решать, как вам развивать свою страну и как решать проблему Приднестровья. Но для нас это тоже проблема. Я констатирую, что в военном плане это проблема присутствует", - подчеркнул министр. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства госбезопасности непризнанной ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы между Тирасполем и городом Бендеры, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, а также в военкомате в Тирасполе. Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль с приднестровской регистрацией, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости.

https://ria.ru/20230327/pridnestrove-1861093200.html

https://ria.ru/20230228/granitsa-1854850413.html

https://ria.ru/20230315/pridnestrove-1857914622.html

украина

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий кулеба, мид украины, приднестровская молдавская республика