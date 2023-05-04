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Кулеба назвал Приднестровье риском для Украины - РИА Новости, 04.05.2023
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13:45 04.05.2023 (обновлено: 14:01 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/pridnestrove-1869656076.html
Кулеба назвал Приднестровье риском для Украины
Кулеба назвал Приднестровье риском для Украины - РИА Новости, 04.05.2023
Кулеба назвал Приднестровье риском для Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев держит войска на границе с Молдавией, поскольку считает необходимым подготовиться к потенциальному сдерживанию РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:45
2023-05-04T14:01
в мире
украина
дмитрий кулеба
мид украины
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев держит войска на границе с Молдавией, поскольку считает необходимым подготовиться к потенциальному сдерживанию риска со стороны Приднестровья. "Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге - это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией. Но я хочу подчеркнуть, что Приднестровье - это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдавии", - заявил Кулеба в интервью телеканалу TV8. По его словам, Киев готов принять любой путь, который выберет Кишинев для реинтеграции Приднестровья. "Вы вправе сами решать, как вам развивать свою страну и как решать проблему Приднестровья. Но для нас это тоже проблема. Я констатирую, что в военном плане это проблема присутствует", - подчеркнул министр. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства госбезопасности непризнанной ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы между Тирасполем и городом Бендеры, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, а также в военкомате в Тирасполе. Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль с приднестровской регистрацией, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости.
https://ria.ru/20230327/pridnestrove-1861093200.html
https://ria.ru/20230228/granitsa-1854850413.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, мид украины, приднестровская молдавская республика
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, Приднестровская Молдавская Республика
Кулеба назвал Приднестровье риском для Украины

Кулеба: Киев держит войска на границе с Молдавией, чтобы сдерживать риск от Приднестровья

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев держит войска на границе с Молдавией, поскольку считает необходимым подготовиться к потенциальному сдерживанию риска со стороны Приднестровья.
"Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге - это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией. Но я хочу подчеркнуть, что Приднестровье - это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдавии", - заявил Кулеба в интервью телеканалу TV8.
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По его словам, Киев готов принять любой путь, который выберет Кишинев для реинтеграции Приднестровья. "Вы вправе сами решать, как вам развивать свою страну и как решать проблему Приднестровья. Но для нас это тоже проблема. Я констатирую, что в военном плане это проблема присутствует", - подчеркнул министр.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства госбезопасности непризнанной ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы между Тирасполем и городом Бендеры, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, а также в военкомате в Тирасполе.
Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль с приднестровской регистрацией, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости.
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