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Кличко сообщил о пожаре в Киеве после падения дронов - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:58 04.05.2023
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Кличко сообщил о пожаре в Киеве после падения дронов
Кличко сообщил о пожаре в Киеве после падения дронов - РИА Новости, 04.05.2023
Кличко сообщил о пожаре в Киеве после падения дронов
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах украинской столицы. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T21:58
2023-05-04T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах украинской столицы. По информации градоначальника, в Соломенском районе горит четырехэтажное нежилое здание, в Печерском районе здания повреждены не были. По предварительной информации Кличко, пострадавших нет. Местные СМИ публикуют видео, на которых показано, как летит беспилотник, а потом его сбивают. Один из роликов был снят с главной площади Киева - майдана Независимости. Сирены воздушной тревоги на видео не слышны. Ранее в Киеве и области была объявлена воздушная тревога, после отмены которой СМИ сообщили о взрывах в городе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко
Кличко сообщил о пожаре в Киеве после падения дронов

Мэр Кличко сообщил о пожарах в Соломенском и Печерском районах Киева после падения дронов

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Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах украинской столицы.
«
"Взрывы и пожар в Соломенском районе столицы. Вероятное попадание обломков БПЛА. <...> Возгорание на небольшой площади в Печерском районе вследствие падения БПЛА", - говорится в сообщениях в телеграм-канале Кличко.
По информации градоначальника, в Соломенском районе горит четырехэтажное нежилое здание, в Печерском районе здания повреждены не были. По предварительной информации Кличко, пострадавших нет.
Местные СМИ публикуют видео, на которых показано, как летит беспилотник, а потом его сбивают. Один из роликов был снят с главной площади Киева - майдана Независимости. Сирены воздушной тревоги на видео не слышны.
Ранее в Киеве и области была объявлена воздушная тревога, после отмены которой СМИ сообщили о взрывах в городе.
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