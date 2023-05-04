https://ria.ru/20230504/pozhar-1869788995.html

Кличко сообщил о пожаре в Киеве после падения дронов

Кличко сообщил о пожаре в Киеве после падения дронов - РИА Новости, 04.05.2023

Кличко сообщил о пожаре в Киеве после падения дронов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах украинской столицы. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T21:58

2023-05-04T21:58

2023-05-04T21:58

специальная военная операция на украине

в мире

киев

виталий кличко

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах украинской столицы. По информации градоначальника, в Соломенском районе горит четырехэтажное нежилое здание, в Печерском районе здания повреждены не были. По предварительной информации Кличко, пострадавших нет. Местные СМИ публикуют видео, на которых показано, как летит беспилотник, а потом его сбивают. Один из роликов был снят с главной площади Киева - майдана Независимости. Сирены воздушной тревоги на видео не слышны. Ранее в Киеве и области была объявлена воздушная тревога, после отмены которой СМИ сообщили о взрывах в городе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, виталий кличко