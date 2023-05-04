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Кличко сообщил о пожаре в Киеве после падения дронов
Кличко сообщил о пожаре в Киеве после падения дронов - РИА Новости, 04.05.2023
Кличко сообщил о пожаре в Киеве после падения дронов
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах украинской столицы. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T21:58
2023-05-04T21:58
2023-05-04T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах украинской столицы. По информации градоначальника, в Соломенском районе горит четырехэтажное нежилое здание, в Печерском районе здания повреждены не были. По предварительной информации Кличко, пострадавших нет. Местные СМИ публикуют видео, на которых показано, как летит беспилотник, а потом его сбивают. Один из роликов был снят с главной площади Киева - майдана Независимости. Сирены воздушной тревоги на видео не слышны. Ранее в Киеве и области была объявлена воздушная тревога, после отмены которой СМИ сообщили о взрывах в городе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко
Кличко сообщил о пожаре в Киеве после падения дронов
Мэр Кличко сообщил о пожарах в Соломенском и Печерском районах Киева после падения дронов