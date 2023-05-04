https://ria.ru/20230504/pozhar-1869619988.html

В Челябинской области природный пожар перекинулся на дома

В Челябинской области природный пожар перекинулся на дома - РИА Новости, 04.05.2023

В Челябинской области природный пожар перекинулся на дома

Пожарные тушат возгорание в СНТ "Станкостроитель-3" в городе Копейск Челябинской области, огонь перешел на семь построек, есть угроза дальнейшего... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:16

2023-05-04T12:16

2023-05-04T12:16

пожары

природные пожары в россии

происшествия

копейск

челябинская область

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая – РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в СНТ "Станкостроитель-3" в городе Копейск Челябинской области, огонь перешел на семь построек, есть угроза дальнейшего распространения, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Поступило сообщение о выезде подразделений на ландшафтный пожар вблизи СНТ "Станкостроитель-3" в Копейском городском округе. По прибытию происходит горение травы на площади 7 га, пожар перешел на 2 садовых домика и 5 надворных построек на площади 40 кв м, существует угроза распространения на другие строения", - говорится в сообщении. Работают подразделения Челябинского и Копейского пожарно-спасательных гарнизонов, автоцистерны установлены на водоем, уточняется в сообщении. Также 4 трактора проводят дополнительную опашку. К месту дополнительно следует пожарный насосно-рукавный комплекс и дополнительная спецтехника, поясняет пресс-центр.

https://ria.ru/20230504/otstavka-1869575979.html

копейск

челябинская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, происшествия, копейск, челябинская область, россия