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В Челябинской области природный пожар перекинулся на дома
В Челябинской области природный пожар перекинулся на дома - РИА Новости, 04.05.2023
В Челябинской области природный пожар перекинулся на дома
Пожарные тушат возгорание в СНТ "Станкостроитель-3" в городе Копейск Челябинской области, огонь перешел на семь построек, есть угроза дальнейшего... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:16
2023-05-04T12:16
2023-05-04T12:16
пожары
природные пожары в россии
происшествия
копейск
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая – РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в СНТ "Станкостроитель-3" в городе Копейск Челябинской области, огонь перешел на семь построек, есть угроза дальнейшего распространения, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Поступило сообщение о выезде подразделений на ландшафтный пожар вблизи СНТ "Станкостроитель-3" в Копейском городском округе. По прибытию происходит горение травы на площади 7 га, пожар перешел на 2 садовых домика и 5 надворных построек на площади 40 кв м, существует угроза распространения на другие строения", - говорится в сообщении. Работают подразделения Челябинского и Копейского пожарно-спасательных гарнизонов, автоцистерны установлены на водоем, уточняется в сообщении. Также 4 трактора проводят дополнительную опашку. К месту дополнительно следует пожарный насосно-рукавный комплекс и дополнительная спецтехника, поясняет пресс-центр.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожары, природные пожары в россии, происшествия, копейск, челябинская область, россия
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, Копейск, Челябинская область, Россия
В Челябинской области природный пожар перекинулся на дома
В челябинском Копейске загорелись два садовых дома и пять построек из-за природного пожара
ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая – РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в СНТ "Станкостроитель-3" в городе Копейск Челябинской области, огонь перешел на семь построек, есть угроза дальнейшего распространения, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"Поступило сообщение о выезде подразделений на ландшафтный пожар вблизи СНТ "Станкостроитель-3" в Копейском городском округе. По прибытию происходит горение травы на площади 7 га, пожар перешел на 2 садовых домика и 5 надворных построек на площади 40 кв м, существует угроза распространения на другие строения", - говорится в сообщении.
Работают подразделения Челябинского и Копейского пожарно-спасательных гарнизонов, автоцистерны установлены на водоем, уточняется в сообщении. Также 4 трактора проводят дополнительную опашку.
К месту дополнительно следует пожарный насосно-рукавный комплекс и дополнительная спецтехника, поясняет пресс-центр.
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