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В России за сутки потушили почти сто природных пожаров - РИА Новости, 04.05.2023
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08:54 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/pozhar-1869556510.html
В России за сутки потушили почти сто природных пожаров
В России за сутки потушили почти сто природных пожаров - РИА Новости, 04.05.2023
В России за сутки потушили почти сто природных пожаров
Лесопожарные службы за сутки потушили в России 96 природных пожаров на площади свыше 11 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T08:54
2023-05-04T08:54
происшествия
россия
амурская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили в России 96 природных пожаров на площади свыше 11 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 03.05.2023 в 20 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 96 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 11 044 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 4 мая в России действовали 69 лесных пожаров на площади 9421 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Амурской области - там действуют 15 пожаров на площади 4714 гектаров.
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происшествия, россия, амурская область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Амурская область, Природные пожары в России
В России за сутки потушили почти сто природных пожаров

В России за сутки потушили почти сто природных пожаров на площади свыше 11 тысяч гектаров

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС Забайкалья на месте пожара в микрорайоне ГРЭС в Чите
Сотрудники МЧС Забайкалья на месте пожара в микрорайоне ГРЭС в Чите - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудники МЧС Забайкалья на месте пожара в микрорайоне ГРЭС в Чите. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили в России 96 природных пожаров на площади свыше 11 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 03.05.2023 в 20 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 96 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 11 044 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 4 мая в России действовали 69 лесных пожаров на площади 9421 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Амурской области - там действуют 15 пожаров на площади 4714 гектаров.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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ПроисшествияРоссияАмурская областьПриродные пожары в России
 
 
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