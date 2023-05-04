https://ria.ru/20230504/pozhar-1869556510.html
В России за сутки потушили почти сто природных пожаров
В России за сутки потушили почти сто природных пожаров - РИА Новости, 04.05.2023
В России за сутки потушили почти сто природных пожаров
Лесопожарные службы за сутки потушили в России 96 природных пожаров на площади свыше 11 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T08:54
2023-05-04T08:54
2023-05-04T08:54
происшествия
россия
амурская область
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862665341_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_91662cf3e1be8aae8995f0978e891266.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили в России 96 природных пожаров на площади свыше 11 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 03.05.2023 в 20 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 96 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 11 044 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 4 мая в России действовали 69 лесных пожаров на площади 9421 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Амурской области - там действуют 15 пожаров на площади 4714 гектаров.
https://ria.ru/20230504/pozhar-1869547345.html
россия
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862665341_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f247516022d40f1e1aa99c255c060239.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, амурская область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Амурская область, Природные пожары в России
В России за сутки потушили почти сто природных пожаров
В России за сутки потушили почти сто природных пожаров на площади свыше 11 тысяч гектаров