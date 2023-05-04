https://ria.ru/20230504/pozhar-1869556510.html

В России за сутки потушили почти сто природных пожаров

В России за сутки потушили почти сто природных пожаров - РИА Новости, 04.05.2023

В России за сутки потушили почти сто природных пожаров

Лесопожарные службы за сутки потушили в России 96 природных пожаров на площади свыше 11 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T08:54

2023-05-04T08:54

2023-05-04T08:54

происшествия

россия

амурская область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили в России 96 природных пожаров на площади свыше 11 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 03.05.2023 в 20 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 96 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 11 044 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 4 мая в России действовали 69 лесных пожаров на площади 9421 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Амурской области - там действуют 15 пожаров на площади 4714 гектаров.

https://ria.ru/20230504/pozhar-1869547345.html

россия

амурская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, амурская область, природные пожары в россии