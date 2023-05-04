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В МИД предупредили Киев и Запад о печальных последствиях наступления ВСУ - РИА Новости, 04.05.2023
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02:25 04.05.2023 (обновлено: 10:29 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/posledstviya-1869540507.html
В МИД предупредили Киев и Запад о печальных последствиях наступления ВСУ
В МИД предупредили Киев и Запад о печальных последствиях наступления ВСУ - РИА Новости, 04.05.2023
В МИД предупредили Киев и Запад о печальных последствиях наступления ВСУ
Москва предупреждает Киев и его западных спонсоров о неминуемо печальных последствиях задуманного контрнаступления, российские Вооруженные силы готовы к любому... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T02:25
2023-05-04T10:29
киев
запорожская область
москва
владимир зеленский
михаил галузин
евгений пригожин
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Москва предупреждает Киев и его западных спонсоров о неминуемо печальных последствиях задуманного контрнаступления, российские Вооруженные силы готовы к любому развитию событий, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Уверен, что наши Вооруженные силы готовы к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат", - подчеркнул дипломат."Наступление уже началось"Ранее в среду основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин выразил мнение, что наступление украинской армии уже началось."Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации. Мы видим его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта", - заявил Пригожин, соответствующая аудиозапись опубликована в Telegram-канале его пресс-службы."Противник активизировался также и за пределами исторических границ Украины… мы видим ситуацию в различных наших областях... Поэтому я считаю, что уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время, может быть, дни", - добавил он.Заявление ЗеленскогоВладимир Зеленский ранее в среду заявил, что скоро украинские войска пойдут в наступление, надеется после этого получить самолеты."Почему я уверен, что у нас будут самолеты, потому что скоро у нас будут наступательные действия, после них уверен, нам дадут самолеты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть", - сказал он на пресс-конференции в Финляндии на вопрос о поставке самолетов от Дании.ВСУ готовятся к атакеУкраинские войска готовятся к контрнаступлению в Запорожской области, при этом в регионе выстроено несколько линий глубоко эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии, сообщил в среду РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Боевики Зеленского фактически готовятся к наступлению в Запорожской области. Необходимое количество военных и техники уже переброшено", - сказал Рогов.При этом, по его словам, в регионе выстроено несколько линий глубокой эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии со стороны украинских войск.
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киев, запорожская область, москва, владимир зеленский, михаил галузин, евгений пригожин, вооруженные силы украины, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Киев, Запорожская область, Москва, Владимир Зеленский, Михаил Галузин, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД предупредили Киев и Запад о печальных последствиях наступления ВСУ

В МИД России предупредили Украину и ее западных союзников о последствиях наступления ВСУ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Москва предупреждает Киев и его западных спонсоров о неминуемо печальных последствиях задуманного контрнаступления, российские Вооруженные силы готовы к любому развитию событий, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
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"Бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта. Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют", - сказал Галузин в интервью газете "Известия".
"Уверен, что наши Вооруженные силы готовы к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат", - подчеркнул дипломат.

"Наступление уже началось"

Ранее в среду основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин выразил мнение, что наступление украинской армии уже началось.
"Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации. Мы видим его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта", - заявил Пригожин, соответствующая аудиозапись опубликована в Telegram-канале его пресс-службы.
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"Противник активизировался также и за пределами исторических границ Украины… мы видим ситуацию в различных наших областях... Поэтому я считаю, что уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время, может быть, дни", - добавил он.

Заявление Зеленского

Владимир Зеленский ранее в среду заявил, что скоро украинские войска пойдут в наступление, надеется после этого получить самолеты.
"Почему я уверен, что у нас будут самолеты, потому что скоро у нас будут наступательные действия, после них уверен, нам дадут самолеты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть", - сказал он на пресс-конференции в Финляндии на вопрос о поставке самолетов от Дании.

ВСУ готовятся к атаке

Украинские войска готовятся к контрнаступлению в Запорожской области, при этом в регионе выстроено несколько линий глубоко эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии, сообщил в среду РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Боевики Зеленского фактически готовятся к наступлению в Запорожской области. Необходимое количество военных и техники уже переброшено", - сказал Рогов.
При этом, по его словам, в регионе выстроено несколько линий глубокой эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии со стороны украинских войск.
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КиевЗапорожская областьМоскваВладимир ЗеленскийМихаил ГалузинЕвгений ПригожинВооруженные силы УкраиныВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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