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Airbus A320 "Аэрофлота" готовится к экстренной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 04.05.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:07 04.05.2023 (обновлено: 13:12 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/posadka-1869636676.html
Airbus A320 "Аэрофлота" готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Airbus A320 "Аэрофлота" готовится к экстренной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 04.05.2023
Airbus A320 "Аэрофлота" готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus 320 "Аэрофлота" рейсом из Казани готовится к экстренной посадке в Шереметьево из-за срабатывания датчика открытия дверей, рассказал... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:07
2023-05-04T13:12
airbus a320
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
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казань
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пассажирский самолет Airbus 320 "Аэрофлота" рейсом из Казани готовится к экстренной посадке в Шереметьево из-за срабатывания датчика открытия дверей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошла сработка датчика открытия дверей у самолета сообщением Казань - Москва", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что экстренная посадка в Шереметьево запланирована в 13.10 мск.
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airbus a320, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, туризм, новости - туризм, казань
Airbus A320, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Казань
Airbus A320 "Аэрофлота" готовится к экстренной посадке в Шереметьево

Airbus A320 "Аэрофлота" должен экстренно сесть в Шереметьево из-за датчика открытия дверей

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пассажирский самолет Airbus 320 "Аэрофлота" рейсом из Казани готовится к экстренной посадке в Шереметьево из-за срабатывания датчика открытия дверей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошла сработка датчика открытия дверей у самолета сообщением Казань - Москва", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что экстренная посадка в Шереметьево запланирована в 13.10 мск.
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ТуризмAirbus A320Шереметьево (аэропорт)АэрофлотТуризмНовости - ТуризмКазань
 
 
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