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Airbus A320 "Аэрофлота" готовится к экстренной посадке в Шереметьево

Airbus A320 "Аэрофлота" готовится к экстренной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 04.05.2023

Airbus A320 "Аэрофлота" готовится к экстренной посадке в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus 320 "Аэрофлота" рейсом из Казани готовится к экстренной посадке в Шереметьево из-за срабатывания датчика открытия дверей, рассказал... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:07

2023-05-04T13:07

2023-05-04T13:12

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пассажирский самолет Airbus 320 "Аэрофлота" рейсом из Казани готовится к экстренной посадке в Шереметьево из-за срабатывания датчика открытия дверей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошла сработка датчика открытия дверей у самолета сообщением Казань - Москва", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что экстренная посадка в Шереметьево запланирована в 13.10 мск.

https://ria.ru/20221102/samolet-1828631098.html

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airbus a320, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, туризм, новости - туризм, казань