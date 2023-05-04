https://ria.ru/20230504/pomosch-1870134498.html

Активисты из Ленинградской области отправили гумконвои в зону спецоперации

Активисты из Ленинградской области отправили гумконвои в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023

Активисты из Ленинградской области отправили гумконвои в зону спецоперации

Гуманитарные конвои в зону спецоперации с автомобилями, дизельными генераторами, продуктами и вещами отправили все районы Ленинградской области, сообщает... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-04T21:36

2023-05-04T21:36

2023-05-06T11:42

специальная военная операция на украине

ленинградская область

донбасс

надежные люди

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Гуманитарные конвои в зону спецоперации с автомобилями, дизельными генераторами, продуктами и вещами отправили все районы Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным администрации Ленобласти, активисты регионального отделения "Бессмертного полка России" региона отправили в зону специальной военной операции пять тонн гуманитарной помощи от Тихвинского, Киришского и Бокситогорского районов: продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости. Неравнодушные жители Волосовского района из движения "Zа развитие" отправили в Мариуполь боевой "Москвич", одежду для бойцов и вещи для горожан: детскую одежду и коляски. Еще два автомобиля "УАЗ Пикап" отправили из города Мурино Всеволожского района. Из Луги в зону спецоперации отправился уже 18-й конвой: 10-тонный "КАМАЗ", три полуторатонные "Газели", трактор с экскаваторным ковшом, два автомобиля УАЗ, квадрокоптеры, тепловизоры и цифровые рации. Две тонны груза доставили в Донбасс из Подпорожья, в том числе квадрокоптер, дизельный генератор, тепловизионные прицелы, лазерные указки, фонари. Кроме того, 300 килограммов гуманитарной помощи передали в фонд "Ленинградский доброволец" жители Выборгского района. Из Кингисеппского района на Донбасс отправили генератор, приборы ночного видения, бинокли и 60 кг замороженной клубники для детей и военнослужащих. Отдельную акцию организовали педагоги из Кингисеппа ― отправили посылки детям Запорожья. "Сотрудники комитетов и управлений администрации Ленинградской области собрали гуманитарную помощь для 107 детей из освобожденных территорий Харьковской области - одежду и обувь", - сообщает пресс-служба правительства. Вместе с конвоем также отправили два противодроновых ружья для бойцов. Ленинградцы позаботились и о новорожденных жителях освобожденных территорий. Из Волхова отправлена помощь для мам и младенцев Донбасса ― детское питание и гигиенические принадлежности. Жители Соснового Бора передали помощь для тех, кто вернулся из зоны спецоперации и проходит лечение в Военно-медицинской академии.

https://ria.ru/20230418/pomosch-1870125417.html

https://ria.ru/20230418/pomosch-1870124444.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ленинградская область, донбасс, надежные люди