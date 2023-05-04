https://ria.ru/20230504/pomosch-1869601391.html

Франция готовит новый пакет помощи Украине

Франция готовит новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 04.05.2023

Франция готовит новый пакет помощи Украине

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж готовит новый пакет помощи для Киева. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:22

2023-05-04T11:22

2023-05-04T11:44

специальная военная операция на украине

в мире

франция

катрин колонна

украина

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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж готовит новый пакет помощи для Киева. "Мы сконцентрировали наши усилия на том, что необходимо в первую очередь: гаубицах Caesar, эффективностью которых восхищаются украинцы. Также мы поставляем системы ПВО и боеприпасы, бронемашины. Мы сфокусированы на потребностях Украины и ведём с ней постоянный диалог. Мы работаем над новым пакетом помощи Украине", - сказала министр в эфире радиостанции France Inter. Министр отметила, что Франция "должна продолжать помогать Украине защищаться с тем, чтобы она перешла в контрнаступление". Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок Caesar. Еще Украине были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также на Украину прибыли 12 колесных танков AMX-10RC, которые Франция направила Киеву.

https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

франция

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, катрин колонна, украина