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Франция готовит новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:22 04.05.2023 (обновлено: 11:44 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/pomosch-1869601391.html
Франция готовит новый пакет помощи Украине
Франция готовит новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 04.05.2023
Франция готовит новый пакет помощи Украине
Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж готовит новый пакет помощи для Киева. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:22
2023-05-04T11:44
специальная военная операция на украине
в мире
франция
катрин колонна
украина
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж готовит новый пакет помощи для Киева. "Мы сконцентрировали наши усилия на том, что необходимо в первую очередь: гаубицах Caesar, эффективностью которых восхищаются украинцы. Также мы поставляем системы ПВО и боеприпасы, бронемашины. Мы сфокусированы на потребностях Украины и ведём с ней постоянный диалог. Мы работаем над новым пакетом помощи Украине", - сказала министр в эфире радиостанции France Inter. Министр отметила, что Франция "должна продолжать помогать Украине защищаться с тем, чтобы она перешла в контрнаступление". Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок Caesar. Еще Украине были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также на Украину прибыли 12 колесных танков AMX-10RC, которые Франция направила Киеву.
https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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в мире, франция, катрин колонна, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Катрин Колонна, Украина
Франция готовит новый пакет помощи Украине

Глава МИД Франции Колонна: Париж готовит новый пакет помощи для Киева

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкСкульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа
Скульптура Гения свободы на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Скульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж готовит новый пакет помощи для Киева.
"Мы сконцентрировали наши усилия на том, что необходимо в первую очередь: гаубицах Caesar, эффективностью которых восхищаются украинцы. Также мы поставляем системы ПВО и боеприпасы, бронемашины. Мы сфокусированы на потребностях Украины и ведём с ней постоянный диалог. Мы работаем над новым пакетом помощи Украине", - сказала министр в эфире радиостанции France Inter.
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Министр отметила, что Франция "должна продолжать помогать Украине защищаться с тем, чтобы она перешла в контрнаступление".
Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок Caesar. Еще Украине были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также на Украину прибыли 12 колесных танков AMX-10RC, которые Франция направила Киеву.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияКатрин КолоннаУкраина
 
 
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