https://ria.ru/20230504/pomosch-1869601391.html
Франция готовит новый пакет помощи Украине
Франция готовит новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 04.05.2023
Франция готовит новый пакет помощи Украине
Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж готовит новый пакет помощи для Киева. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:22
2023-05-04T11:22
2023-05-04T11:44
специальная военная операция на украине
в мире
франция
катрин колонна
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж готовит новый пакет помощи для Киева. "Мы сконцентрировали наши усилия на том, что необходимо в первую очередь: гаубицах Caesar, эффективностью которых восхищаются украинцы. Также мы поставляем системы ПВО и боеприпасы, бронемашины. Мы сфокусированы на потребностях Украины и ведём с ней постоянный диалог. Мы работаем над новым пакетом помощи Украине", - сказала министр в эфире радиостанции France Inter. Министр отметила, что Франция "должна продолжать помогать Украине защищаться с тем, чтобы она перешла в контрнаступление". Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок Caesar. Еще Украине были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также на Украину прибыли 12 колесных танков AMX-10RC, которые Франция направила Киеву.
https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, катрин колонна, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Катрин Колонна, Украина
Франция готовит новый пакет помощи Украине
Глава МИД Франции Колонна: Париж готовит новый пакет помощи для Киева
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости.
Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила
, что Париж готовит новый пакет помощи для Киева.
"Мы сконцентрировали наши усилия на том, что необходимо в первую очередь: гаубицах Caesar, эффективностью которых восхищаются украинцы. Также мы поставляем системы ПВО и боеприпасы, бронемашины. Мы сфокусированы на потребностях Украины и ведём с ней постоянный диалог. Мы работаем над новым пакетом помощи Украине", - сказала министр в эфире радиостанции France Inter.
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Министр отметила, что Франция "должна продолжать помогать Украине защищаться с тем, чтобы она перешла в контрнаступление".
Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок Caesar. Еще Украине были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Италия
и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также на Украину прибыли 12 колесных танков AMX-10RC, которые Франция направила Киеву.
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