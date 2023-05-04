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Француз протаранил шлагбаум на границе Польши, желая жить в России - РИА Новости, 04.05.2023
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15:41 04.05.2023 (обновлено: 16:09 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/polsha-1869695306.html
Француз протаранил шлагбаум на границе Польши, желая жить в России
Француз протаранил шлагбаум на границе Польши, желая жить в России - РИА Новости, 04.05.2023
Француз протаранил шлагбаум на границе Польши, желая жить в России
Гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, желая попасть в Россию, сообщила журналистам представитель Варминско-Мазурского отдела Пограничной... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:41
2023-05-04T16:09
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ВАРШАВА, 4 мая — РИА Новости. Гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, желая попасть в Россию, сообщила журналистам представитель Варминско-Мазурского отдела Пограничной стражи Мирослава Александрович. "В пункте пропуска в Гжехотках 36-летний француз, управляющий автомобилем Citroen, намеревался выехать на территорию России. Сотрудники Пограничной стражи не пропустили его через границу, так как он не имел необходимых для этого документов", — рассказала она. Уточняется, что мужчина отъехал от пункта пропуска, однако вскоре вернулся. В этот раз он решил не проходить проверку, ускорился и протаранил шлагбаум, "потому что хотел срочно попасть в Россию". Остановился он лишь тогда, когда пограничники развернули на пути автомобиля полосу с шипами.Француза немедленно задержали и допросили. Он объяснил силовикам, что собирался в Россию из-за планов построить там свою дальнейшую жизнь.За попытку незаконного силового пересечения границы мужчину оштрафовали на тысячу злотых (около 240 долларов). Кроме того, в его машине нашли 11 патронов для охотничьего ружья, на которые он не имел необходимого разрешения."Несмотря на то что француз в своей стране имел разрешение на охотничье оружие, он все равно был обязан во время поездки в Польшу получить соответствующее разрешение на ввоз боеприпасов. За отсутствие разрешения он получил штраф в размере 500 злотых (около 120 долларов)", — пояснила пресс-секретарь. После завершения процессуальных действий и оплаты обоих штрафов француза отпустили.
https://ria.ru/20230503/grazhdanstvo-1869296680.html
https://ria.ru/20230419/iskusstvo-1866054060.html
https://ria.ru/20230413/avstraliya-1865107528.html
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в мире, польша, россия, франция, авто
В мире, Польша, Россия, Франция, Авто
Француз протаранил шлагбаум на границе Польши, желая жить в России

Погранстража Польши задержала француза, пытавшегося без документов попасть в Россию

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПольские пограничники
Польские пограничники - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Польские пограничники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 мая — РИА Новости. Гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, желая попасть в Россию, сообщила журналистам представитель Варминско-Мазурского отдела Пограничной стражи Мирослава Александрович.
"В пункте пропуска в Гжехотках 36-летний француз, управляющий автомобилем Citroen, намеревался выехать на территорию России. Сотрудники Пограничной стражи не пропустили его через границу, так как он не имел необходимых для этого документов", — рассказала она.
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Уточняется, что мужчина отъехал от пункта пропуска, однако вскоре вернулся. В этот раз он решил не проходить проверку, ускорился и протаранил шлагбаум, "потому что хотел срочно попасть в Россию". Остановился он лишь тогда, когда пограничники развернули на пути автомобиля полосу с шипами.
Француза немедленно задержали и допросили. Он объяснил силовикам, что собирался в Россию из-за планов построить там свою дальнейшую жизнь.
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За попытку незаконного силового пересечения границы мужчину оштрафовали на тысячу злотых (около 240 долларов). Кроме того, в его машине нашли 11 патронов для охотничьего ружья, на которые он не имел необходимого разрешения.
"Несмотря на то что француз в своей стране имел разрешение на охотничье оружие, он все равно был обязан во время поездки в Польшу получить соответствующее разрешение на ввоз боеприпасов. За отсутствие разрешения он получил штраф в размере 500 злотых (около 120 долларов)", — пояснила пресс-секретарь.
После завершения процессуальных действий и оплаты обоих штрафов француза отпустили.
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