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При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мужчина - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:16 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/pogibshiy-1869794282.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мужчина
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мужчина - РИА Новости, 04.05.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мужчина
Мужчина 1970 года рождения погиб в Петровском районе Донецка во время обстрела города украинскими войсками, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T23:16
2023-05-04T23:16
специальная военная операция на украине
донецк
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Мужчина 1970 года рождения погиб в Петровском районе Донецка во время обстрела города украинскими войсками, сообщает корреспондент РИА Новости. Попадания пришлись по дому по адресу улица Академика Павлова, 50. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии "натовского образца" калибра 155 миллиметров. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869590396.html
донецк
украина
донецкая народная республика
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донецк, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мужчина

При обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск погиб мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Мужчина 1970 года рождения погиб в Петровском районе Донецка во время обстрела города украинскими войсками, сообщает корреспондент РИА Новости.
Попадания пришлись по дому по адресу улица Академика Павлова, 50.
По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии "натовского образца" калибра 155 миллиметров.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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