https://ria.ru/20230504/pogibshiy-1869794282.html

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мужчина

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мужчина - РИА Новости, 04.05.2023

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мужчина

Мужчина 1970 года рождения погиб в Петровском районе Донецка во время обстрела города украинскими войсками, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T23:16

2023-05-04T23:16

2023-05-04T23:16

специальная военная операция на украине

донецк

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Мужчина 1970 года рождения погиб в Петровском районе Донецка во время обстрела города украинскими войсками, сообщает корреспондент РИА Новости. Попадания пришлись по дому по адресу улица Академика Павлова, 50. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии "натовского образца" калибра 155 миллиметров. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869590396.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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донецк, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика