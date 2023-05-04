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Липецкая область поддержит самозанятых аграриев - РИА Новости, 04.05.2023
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Липецкая область
 
16:50 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/podderzhka-1869713159.html
Липецкая область поддержит самозанятых аграриев
Липецкая область поддержит самозанятых аграриев - РИА Новости, 04.05.2023
Липецкая область поддержит самозанятых аграриев
В конце мая в Липецкой области начнет действовать новая образовательная программа для самозанятых в сельском хозяйстве "Семейное агропредпринимательство",... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:50
2023-05-04T16:50
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 мая – РИА Новости. В конце мая в Липецкой области начнет действовать новая образовательная программа для самозанятых в сельском хозяйстве "Семейное агропредпринимательство", которая реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он отметил, что это новый вид поддержки малых предпринимательских форм в сфере сельского хозяйства. Образовательный курс рассчитан на две недели. За это время участники ознакомятся с мерами федеральной и региональной поддержки в 2023 году, узнают о продвижении бизнеса в условиях нестабильности, управлении рисками в агробизнесе, правовом регулировании предпринимательской деятельности, особенностях менеджмента и маркетинга.По мнению Артамонова, развитие малого агробизнеса в Липецкой области внесет заметный вклад в обеспечение жителей региона сельхозпродукцией, а также будет способствовать повышению благосостояния самих фермеров.Он добавил, что участие в образовательной программе бесплатное.Семейные агропредприниматели могут зарегистрироваться на сайте организаторов – центра поддержки предпринимательства "Мой бизнес".
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкая область поддержит самозанятых аграриев

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкФермер занимается пикировкой томатов в теплице
Фермер занимается пикировкой томатов в теплице - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Фермер занимается пикировкой томатов в теплице
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 4 мая – РИА Новости. В конце мая в Липецкой области начнет действовать новая образовательная программа для самозанятых в сельском хозяйстве "Семейное агропредпринимательство", которая реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что это новый вид поддержки малых предпринимательских форм в сфере сельского хозяйства. Образовательный курс рассчитан на две недели. За это время участники ознакомятся с мерами федеральной и региональной поддержки в 2023 году, узнают о продвижении бизнеса в условиях нестабильности, управлении рисками в агробизнесе, правовом регулировании предпринимательской деятельности, особенностях менеджмента и маркетинга.
По мнению Артамонова, развитие малого агробизнеса в Липецкой области внесет заметный вклад в обеспечение жителей региона сельхозпродукцией, а также будет способствовать повышению благосостояния самих фермеров.
«
"Поддержка фермерских хозяйств, удовлетворение спроса на товары местного производства и обеспечение населения продуктами питания по более доступным ценам – в числе важнейших направлений экономической политики правительства области", - отметил Артамонов.
Он добавил, что участие в образовательной программе бесплатное.
Семейные агропредприниматели могут зарегистрироваться на сайте организаторов – центра поддержки предпринимательства "Мой бизнес".
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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