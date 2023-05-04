https://ria.ru/20230504/podderzhka-1869713159.html

Липецкая область поддержит самозанятых аграриев

Липецкая область поддержит самозанятых аграриев - РИА Новости, 04.05.2023

Липецкая область поддержит самозанятых аграриев

В конце мая в Липецкой области начнет действовать новая образовательная программа для самозанятых в сельском хозяйстве "Семейное агропредпринимательство",... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:50

2023-05-04T16:50

2023-05-04T16:50

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 4 мая – РИА Новости. В конце мая в Липецкой области начнет действовать новая образовательная программа для самозанятых в сельском хозяйстве "Семейное агропредпринимательство", которая реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он отметил, что это новый вид поддержки малых предпринимательских форм в сфере сельского хозяйства. Образовательный курс рассчитан на две недели. За это время участники ознакомятся с мерами федеральной и региональной поддержки в 2023 году, узнают о продвижении бизнеса в условиях нестабильности, управлении рисками в агробизнесе, правовом регулировании предпринимательской деятельности, особенностях менеджмента и маркетинга.По мнению Артамонова, развитие малого агробизнеса в Липецкой области внесет заметный вклад в обеспечение жителей региона сельхозпродукцией, а также будет способствовать повышению благосостояния самих фермеров.Он добавил, что участие в образовательной программе бесплатное.Семейные агропредприниматели могут зарегистрироваться на сайте организаторов – центра поддержки предпринимательства "Мой бизнес".

https://ria.ru/20230119/gospodderzhka-1846005717.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов