https://ria.ru/20230504/podderzhka-1869713159.html
Липецкая область поддержит самозанятых аграриев
Липецкая область поддержит самозанятых аграриев - РИА Новости, 04.05.2023
Липецкая область поддержит самозанятых аграриев
В конце мая в Липецкой области начнет действовать новая образовательная программа для самозанятых в сельском хозяйстве "Семейное агропредпринимательство",... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:50
2023-05-04T16:50
2023-05-04T16:50
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 мая – РИА Новости. В конце мая в Липецкой области начнет действовать новая образовательная программа для самозанятых в сельском хозяйстве "Семейное агропредпринимательство", которая реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он отметил, что это новый вид поддержки малых предпринимательских форм в сфере сельского хозяйства. Образовательный курс рассчитан на две недели. За это время участники ознакомятся с мерами федеральной и региональной поддержки в 2023 году, узнают о продвижении бизнеса в условиях нестабильности, управлении рисками в агробизнесе, правовом регулировании предпринимательской деятельности, особенностях менеджмента и маркетинга.По мнению Артамонова, развитие малого агробизнеса в Липецкой области внесет заметный вклад в обеспечение жителей региона сельхозпродукцией, а также будет способствовать повышению благосостояния самих фермеров.Он добавил, что участие в образовательной программе бесплатное.Семейные агропредприниматели могут зарегистрироваться на сайте организаторов – центра поддержки предпринимательства "Мой бизнес".
https://ria.ru/20230119/gospodderzhka-1846005717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 4 мая – РИА Новости. В конце мая в Липецкой области начнет действовать новая образовательная программа для самозанятых в сельском хозяйстве "Семейное агропредпринимательство", которая реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что это новый вид поддержки малых предпринимательских форм в сфере сельского хозяйства. Образовательный курс рассчитан на две недели. За это время участники ознакомятся с мерами федеральной и региональной поддержки в 2023 году, узнают о продвижении бизнеса в условиях нестабильности, управлении рисками в агробизнесе, правовом регулировании предпринимательской деятельности, особенностях менеджмента и маркетинга.
По мнению Артамонова
, развитие малого агробизнеса в Липецкой области внесет заметный вклад в обеспечение жителей региона сельхозпродукцией, а также будет способствовать повышению благосостояния самих фермеров.
«
"Поддержка фермерских хозяйств, удовлетворение спроса на товары местного производства и обеспечение населения продуктами питания по более доступным ценам – в числе важнейших направлений экономической политики правительства области", - отметил Артамонов.
Он добавил, что участие в образовательной программе бесплатное.
Семейные агропредприниматели могут зарегистрироваться на сайте организаторов – центра поддержки предпринимательства "Мой бизнес".
Липецкие аграрии получат в 2023 году около 300 млн рублей господдержки