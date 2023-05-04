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Взятые в плен украинские военные пожаловались на насильственный призыв
Взятые в плен украинские военные пожаловались на насильственный призыв - РИА Новости, 04.05.2023
Взятые в плен украинские военные пожаловались на насильственный призыв
Штурмовая группа Вооруженных сил России взяла в плен на Донецком направлении двух украинских военных, которые заявили, что их насильно призвали в украинскую... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T05:04
2023-05-04T05:04
2023-05-04T09:34
специальная военная операция на украине
красный луч
харьковская область
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в мире
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ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Штурмовая группа Вооруженных сил России взяла в плен на Донецком направлении двух украинских военных, которые заявили, что их насильно призвали в украинскую армию, сообщил корреспондент РИА Новости.На кадрах, имеющихся в распоряжении агентства, один из пленных сообщил, что родом из города Красный Луч в ЛНР."Я уехал оттуда с детьми, с женой. Я петлял до этого времени", — сказал он.По утверждению пленного, он умышленно уклонялся от призыва в украинскую армию, так как не хотел воевать, но его все равно отправили в зону боевых действий. Второй пленный, родом из Харьковской области, получил несколько ранений в руку. Российские военные вызвали группу для эвакуации пленных и оказания им медицинской помощи.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.Как сообщали местные СМИ, силовики и военные практикуют облавы на призывников, в том числе с использованием машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздачей повесток сотрудниками коммунальных служб.
https://ria.ru/20230429/vsu-1868642498.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красный луч, харьковская область, луганская народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Красный Луч, Харьковская область, Луганская Народная Республика, В мире
Взятые в плен украинские военные пожаловались на насильственный призыв
Российские силы взяли в плен двух украинских военных, жалующихся на насильственный призыв
ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Штурмовая группа Вооруженных сил России взяла в плен на Донецком направлении двух украинских военных, которые заявили, что их насильно призвали в украинскую армию, сообщил корреспондент РИА Новости.
На кадрах, имеющихся в распоряжении агентства, один из пленных сообщил, что родом из города Красный Луч
в ЛНР
.
"Я уехал оттуда с детьми, с женой. Я петлял до этого времени", — сказал он.
По утверждению пленного, он умышленно уклонялся от призыва в украинскую армию, так как не хотел воевать, но его все равно отправили в зону боевых действий.
Второй пленный, родом из Харьковской области
, получил несколько ранений в руку. Российские военные вызвали группу для эвакуации пленных и оказания им медицинской помощи.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
Как сообщали местные СМИ, силовики и военные практикуют облавы на призывников, в том числе с использованием машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздачей повесток сотрудниками коммунальных служб.
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