Рейтинг@Mail.ru
Взятые в плен украинские военные пожаловались на насильственный призыв - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 04.05.2023 (обновлено: 09:34 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/plen-1869545565.html
Взятые в плен украинские военные пожаловались на насильственный призыв
Взятые в плен украинские военные пожаловались на насильственный призыв - РИА Новости, 04.05.2023
Взятые в плен украинские военные пожаловались на насильственный призыв
Штурмовая группа Вооруженных сил России взяла в плен на Донецком направлении двух украинских военных, которые заявили, что их насильно призвали в украинскую... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T05:04
2023-05-04T09:34
специальная военная операция на украине
красный луч
харьковская область
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb880b4c45fd7e78da023f219fed2efb.jpg
ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Штурмовая группа Вооруженных сил России взяла в плен на Донецком направлении двух украинских военных, которые заявили, что их насильно призвали в украинскую армию, сообщил корреспондент РИА Новости.На кадрах, имеющихся в распоряжении агентства, один из пленных сообщил, что родом из города Красный Луч в ЛНР."Я уехал оттуда с детьми, с женой. Я петлял до этого времени", — сказал он.По утверждению пленного, он умышленно уклонялся от призыва в украинскую армию, так как не хотел воевать, но его все равно отправили в зону боевых действий. Второй пленный, родом из Харьковской области, получил несколько ранений в руку. Российские военные вызвали группу для эвакуации пленных и оказания им медицинской помощи.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.Как сообщали местные СМИ, силовики и военные практикуют облавы на призывников, в том числе с использованием машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздачей повесток сотрудниками коммунальных служб.
https://ria.ru/20230429/vsu-1868642498.html
красный луч
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_47e22fe635915708ab79461d0f763a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красный луч, харьковская область, луганская народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Красный Луч, Харьковская область, Луганская Народная Республика, В мире
Взятые в плен украинские военные пожаловались на насильственный призыв

Российские силы взяли в плен двух украинских военных, жалующихся на насильственный призыв

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Штурмовая группа Вооруженных сил России взяла в плен на Донецком направлении двух украинских военных, которые заявили, что их насильно призвали в украинскую армию, сообщил корреспондент РИА Новости.
На кадрах, имеющихся в распоряжении агентства, один из пленных сообщил, что родом из города Красный Луч в ЛНР.
"Я уехал оттуда с детьми, с женой. Я петлял до этого времени", — сказал он.
По утверждению пленного, он умышленно уклонялся от призыва в украинскую армию, так как не хотел воевать, но его все равно отправили в зону боевых действий.
Второй пленный, родом из Харьковской области, получил несколько ранений в руку. Российские военные вызвали группу для эвакуации пленных и оказания им медицинской помощи.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
Как сообщали местные СМИ, силовики и военные практикуют облавы на призывников, в том числе с использованием машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздачей повесток сотрудниками коммунальных служб.
Самодельное взрывное устройство на основе мины, обнаруженное при патрулировании - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Украинские войска минируют пути отхода своим солдатам, заявил пленный
29 апреля, 02:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛучХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала