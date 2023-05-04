https://ria.ru/20230504/petrosyan-1869688414.html

Петросян ответил на слухи о своем пребывании в реанимации

Петросян ответил на слухи о своем пребывании в реанимации - РИА Новости, 04.05.2023

Петросян ответил на слухи о своем пребывании в реанимации

Юморист Евгений Петросян в интервью Teleprogramma.pro ответил на слухи о своем пребывании в реанимации. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:36

2023-05-04T15:36

2023-05-04T16:38

шоубиз

евгений петросян

татьяна брухунова

новости шоу-бизнеса

знаменитости

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Юморист Евгений Петросян в интервью Teleprogramma.pro ответил на слухи о своем пребывании в реанимации. Ранее СМИ сообщили о том, что Евгений Петросян якобы попал в реанимацию после установки зубного импланта. Новость о его госпитализации взволновала поклонников.Супруга народного артиста России Татьяна Брухунова поспешила всех успокоить. Она сообщила РИА Новости, что он в порядке и находится на плановом осмотре.

https://ria.ru/20230501/petrosyan-1869015866.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

евгений петросян, татьяна брухунова, новости шоу-бизнеса, знаменитости