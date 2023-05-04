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Петросян ответил на слухи о своем пребывании в реанимации - РИА Новости, 04.05.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:36 04.05.2023 (обновлено: 16:38 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/petrosyan-1869688414.html
Петросян ответил на слухи о своем пребывании в реанимации
Петросян ответил на слухи о своем пребывании в реанимации - РИА Новости, 04.05.2023
Петросян ответил на слухи о своем пребывании в реанимации
Юморист Евгений Петросян в интервью Teleprogramma.pro ответил на слухи о своем пребывании в реанимации. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:36
2023-05-04T16:38
шоубиз
евгений петросян
татьяна брухунова
новости шоу-бизнеса
знаменитости
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Юморист Евгений Петросян в интервью Teleprogramma.pro ответил на слухи о своем пребывании в реанимации. Ранее СМИ сообщили о том, что Евгений Петросян якобы попал в реанимацию после установки зубного импланта. Новость о его госпитализации взволновала поклонников.Супруга народного артиста России Татьяна Брухунова поспешила всех успокоить. Она сообщила РИА Новости, что он в порядке и находится на плановом осмотре.
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евгений петросян, татьяна брухунова, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Петросян ответил на слухи о своем пребывании в реанимации

Юморист Евгений Петросян ответил на слухи о своем пребывании в реанимации

© АГН "Москва"Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян
Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© АГН "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Юморист Евгений Петросян в интервью Teleprogramma.pro ответил на слухи о своем пребывании в реанимации.
«
"У меня плановая проверка. Какая еще реанимация? Завтра я выписываюсь. Просто плановая проверка, которую я прохожу раз в году", – отреагировал артист эстрады.
Ранее СМИ сообщили о том, что Евгений Петросян якобы попал в реанимацию после установки зубного импланта. Новость о его госпитализации взволновала поклонников.
Супруга народного артиста России Татьяна Брухунова поспешила всех успокоить. Она сообщила РИА Новости, что он в порядке и находится на плановом осмотре.
Писатель-юморист, народный артист России Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Петросян прокомментировал слухи об экстренной госпитализации
1 мая, 19:47
 
ШоубизЕвгений ПетросянТатьяна БрухуноваНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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