https://ria.ru/20230504/petrosyan-1869688414.html
Петросян ответил на слухи о своем пребывании в реанимации
Петросян ответил на слухи о своем пребывании в реанимации - РИА Новости, 04.05.2023
Петросян ответил на слухи о своем пребывании в реанимации
Юморист Евгений Петросян в интервью Teleprogramma.pro ответил на слухи о своем пребывании в реанимации. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:36
2023-05-04T15:36
2023-05-04T16:38
шоубиз
евгений петросян
татьяна брухунова
новости шоу-бизнеса
знаменитости
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Юморист Евгений Петросян в интервью Teleprogramma.pro ответил на слухи о своем пребывании в реанимации. Ранее СМИ сообщили о том, что Евгений Петросян якобы попал в реанимацию после установки зубного импланта. Новость о его госпитализации взволновала поклонников.Супруга народного артиста России Татьяна Брухунова поспешила всех успокоить. Она сообщила РИА Новости, что он в порядке и находится на плановом осмотре.
https://ria.ru/20230501/petrosyan-1869015866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений петросян, татьяна брухунова, новости шоу-бизнеса, знаменитости
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Петросян ответил на слухи о своем пребывании в реанимации
Юморист Евгений Петросян ответил на слухи о своем пребывании в реанимации