https://ria.ru/20230504/petrosyan-1869638978.html

Жена Петросяна рассказала о состоянии артиста

Жена Петросяна рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 04.05.2023

Жена Петросяна рассказала о состоянии артиста

Народный артист РСФСР Евгений Петросян находится на плановом медицинском осмотре, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости его жена Татьяна Брухунова. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:16

2023-05-04T13:16

2023-05-04T13:16

шоубиз

евгений петросян

татьяна брухунова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f9874ad347d3bccb4292480aa6b77aa4.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Народный артист РСФСР Евгений Петросян находится на плановом медицинском осмотре, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости его жена Татьяна Брухунова. "С Евгением Вагановичем все в порядке, он находится на плановом осмотре, ничего нового не произошло", - сказала собеседница агентства. В понедельник Петросян в связи с сообщениями о его "экстренной госпитализации" заявил, что чувствует себя хорошо и приехал в больницу на плановую проверку.

https://ria.ru/20230425/petrosyan-1867700027.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений петросян, татьяна брухунова