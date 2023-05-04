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Жена Петросяна рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 04.05.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:16 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/petrosyan-1869638978.html
Жена Петросяна рассказала о состоянии артиста
Жена Петросяна рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 04.05.2023
Жена Петросяна рассказала о состоянии артиста
Народный артист РСФСР Евгений Петросян находится на плановом медицинском осмотре, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости его жена Татьяна Брухунова. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:16
2023-05-04T13:16
шоубиз
евгений петросян
татьяна брухунова
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Народный артист РСФСР Евгений Петросян находится на плановом медицинском осмотре, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости его жена Татьяна Брухунова. "С Евгением Вагановичем все в порядке, он находится на плановом осмотре, ничего нового не произошло", - сказала собеседница агентства. В понедельник Петросян в связи с сообщениями о его "экстренной госпитализации" заявил, что чувствует себя хорошо и приехал в больницу на плановую проверку.
https://ria.ru/20230425/petrosyan-1867700027.html
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евгений петросян, татьяна брухунова
Шоубиз, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Жена Петросяна рассказала о состоянии артиста

Евгений Петросян в порядке, он находится на плановом осмотре

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Народный артист РСФСР Евгений Петросян находится на плановом медицинском осмотре, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости его жена Татьяна Брухунова.
"С Евгением Вагановичем все в порядке, он находится на плановом осмотре, ничего нового не произошло", - сказала собеседница агентства.
В понедельник Петросян в связи с сообщениями о его "экстренной госпитализации" заявил, что чувствует себя хорошо и приехал в больницу на плановую проверку.
Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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ШоубизЕвгений ПетросянТатьяна Брухунова
 
 
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