https://ria.ru/20230504/peregovory-1869788900.html

Блинкен рассказал о прогрессе по мирному соглашению между Ереваном и Баку

Блинкен рассказал о прогрессе по мирному соглашению между Ереваном и Баку - РИА Новости, 04.05.2023

Блинкен рассказал о прогрессе по мирному соглашению между Ереваном и Баку

Делегации Армении и Азербайджана на переговорах в США добились ощутимого прогресса в направлении "устойчивого мирного урегулирования", которое находится "в... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T21:58

2023-05-04T21:58

2023-05-04T22:05

в мире

армения

азербайджан

сша

энтони блинкен

ситуация на армяно-азербайджанской границе

джейхун байрамов

арарат мирзоян

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ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. Делегации Армении и Азербайджана на переговорах в США добились ощутимого прогресса в направлении "устойчивого мирного урегулирования", которое находится "в пределах досягаемости", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Блинкен предупредил, что финальный этап мирного процесса - всегда самый сложный, и заверил в готовности США оказывать содействие обеим странам в работе над урегулированием конфликта.Переговоры в столице США вели глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и его армянский коллега Арарат Мирзоян.

https://ria.ru/20230420/odkb-1866567775.html

армения

азербайджан

сша

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в мире, армения, азербайджан, сша, энтони блинкен, ситуация на армяно-азербайджанской границе, джейхун байрамов, арарат мирзоян