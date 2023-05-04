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Блинкен рассказал о прогрессе по мирному соглашению между Ереваном и Баку
Блинкен рассказал о прогрессе по мирному соглашению между Ереваном и Баку - РИА Новости, 04.05.2023
Блинкен рассказал о прогрессе по мирному соглашению между Ереваном и Баку
Делегации Армении и Азербайджана на переговорах в США добились ощутимого прогресса в направлении "устойчивого мирного урегулирования", которое находится "в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T21:58
2023-05-04T21:58
2023-05-04T22:05
в мире
армения
азербайджан
сша
энтони блинкен
ситуация на армяно-азербайджанской границе
джейхун байрамов
арарат мирзоян
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ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. Делегации Армении и Азербайджана на переговорах в США добились ощутимого прогресса в направлении "устойчивого мирного урегулирования", которое находится "в пределах досягаемости", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Блинкен предупредил, что финальный этап мирного процесса - всегда самый сложный, и заверил в готовности США оказывать содействие обеим странам в работе над урегулированием конфликта.Переговоры в столице США вели глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и его армянский коллега Арарат Мирзоян.
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в мире, армения, азербайджан, сша, энтони блинкен, ситуация на армяно-азербайджанской границе, джейхун байрамов, арарат мирзоян
В мире, Армения, Азербайджан, США, Энтони Блинкен, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Джейхун Байрамов, Арарат Мирзоян
Блинкен рассказал о прогрессе по мирному соглашению между Ереваном и Баку
Блинкен заявил об ощутимом прогрессе по мирному урегулированию между Ереваном и Баку