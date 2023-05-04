Рейтинг@Mail.ru
Блинкен рассказал о прогрессе по мирному соглашению между Ереваном и Баку - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 04.05.2023 (обновлено: 22:05 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/peregovory-1869788900.html
Блинкен рассказал о прогрессе по мирному соглашению между Ереваном и Баку
Блинкен рассказал о прогрессе по мирному соглашению между Ереваном и Баку - РИА Новости, 04.05.2023
Блинкен рассказал о прогрессе по мирному соглашению между Ереваном и Баку
Делегации Армении и Азербайджана на переговорах в США добились ощутимого прогресса в направлении "устойчивого мирного урегулирования", которое находится "в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T21:58
2023-05-04T22:05
в мире
армения
азербайджан
сша
энтони блинкен
ситуация на армяно-азербайджанской границе
джейхун байрамов
арарат мирзоян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290747_0:180:2874:1797_1920x0_80_0_0_df05c147cbaabd8540a85f73e4cad56d.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. Делегации Армении и Азербайджана на переговорах в США добились ощутимого прогресса в направлении "устойчивого мирного урегулирования", которое находится "в пределах досягаемости", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Блинкен предупредил, что финальный этап мирного процесса - всегда самый сложный, и заверил в готовности США оказывать содействие обеим странам в работе над урегулированием конфликта.Переговоры в столице США вели глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и его армянский коллега Арарат Мирзоян.
https://ria.ru/20230420/odkb-1866567775.html
армения
азербайджан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7796b0df229de598ea8a0f65a61d0bcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, сша, энтони блинкен, ситуация на армяно-азербайджанской границе, джейхун байрамов, арарат мирзоян
В мире, Армения, Азербайджан, США, Энтони Блинкен, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Джейхун Байрамов, Арарат Мирзоян
Блинкен рассказал о прогрессе по мирному соглашению между Ереваном и Баку

Блинкен заявил об ощутимом прогрессе по мирному урегулированию между Ереваном и Баку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. Делегации Армении и Азербайджана на переговорах в США добились ощутимого прогресса в направлении "устойчивого мирного урегулирования", которое находится "в пределах досягаемости", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«
"Мы добились очень ощутимого прогресса. Окончательное соглашение - в пределах досягаемости", - сказал он на финальной встрече очередного раунда двустороннего диалога, который проходил в Вашингтоне с начала недели.
Блинкен предупредил, что финальный этап мирного процесса - всегда самый сложный, и заверил в готовности США оказывать содействие обеим странам в работе над урегулированием конфликта.
Переговоры в столице США вели глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и его армянский коллега Арарат Мирзоян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Пашинян заявил о готовности принять миссию ОДКБ в Армении
20 апреля, 11:58
 
В миреАрменияАзербайджанСШАЭнтони БлинкенСитуация на армяно-азербайджанской границеДжейхун БайрамовАрарат Мирзоян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала