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Священника "кафолической церкви" в Новой Москве заподозрили в педофилии
Священника "кафолической церкви" в Новой Москве заподозрили в педофилии - РИА Новости, 04.05.2023
Священника "кафолической церкви" в Новой Москве заподозрили в педофилии
Священнослужителя неканонической православной кафолической церкви в Новой Москве подозревают в совращении нескольких подростков, возбуждено уголовное дело по... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:47
2023-05-04T11:47
2023-05-04T11:48
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Священнослужителя неканонической православной кафолической церкви в Новой Москве подозревают в совращении нескольких подростков, возбуждено уголовное дело по трем статьям, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, 22-летний служитель за несколько месяцев совратил трех несовершеннолетних, в том числе за деньги и обещая повышение в священническом сане. "В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1, 4 статьи 135 УК РФ (развратные действия), статье 240.1 УК РФ (Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего) и статье 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера)", - сказал собеседник агентства. "Кафолическая церковь" не входит в РПЦ и не имеет молитвенного общения с мировым православием.
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россия, москва, русская православная церковь
Религия, Россия, Москва, Русская православная церковь
Священника "кафолической церкви" в Новой Москве заподозрили в педофилии
Священника "кафолической церкви" в Москве заподозрили в совращении трех несовершеннолетних