https://ria.ru/20230504/pasport-1869708763.html
На Украине хотят убрать русский язык из паспортов
На Украине хотят убрать русский язык из паспортов - РИА Новости, 04.05.2023
На Украине хотят убрать русский язык из паспортов
Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь призвал Верховную раду убрать русский язык из паспортов граждан старого образца. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:39
2023-05-04T16:39
2023-05-04T18:40
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь призвал Верховную раду убрать русский язык из паспортов граждан старого образца. "Мы просим внести изменения в положения о паспорте гражданина Украины, которые предусматривают, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона", - заявил он на пресс-конференции в Media Center Ukraine. Как объяснил Креминь, на Украине параллельно существуют два бланка паспортов: биометрические паспорта и паспорта старого образца, в которых информация записана как на украинском, так и на русском языке. Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3,4 тысячи гривен (92 доллара).
https://ria.ru/20230504/pomosch-1869601391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, тарас креминь, верховная рада украины
В мире, Украина, Тарас Креминь, Верховная Рада Украины
На Украине хотят убрать русский язык из паспортов
На Украине призвали убрать русский язык из паспортов старого образца
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь призвал Верховную раду убрать русский язык из паспортов граждан старого образца.
"Мы просим внести изменения в положения о паспорте гражданина Украины, которые предусматривают, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона", - заявил он на пресс-конференции в Media Center Ukraine.
Как объяснил Креминь, на Украине
параллельно существуют два бланка паспортов: биометрические паспорта и паспорта старого образца, в которых информация записана как на украинском, так и на русском языке.
Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3,4 тысячи гривен (92 доллара).
Франция готовит новый пакет помощи Украине