https://ria.ru/20230504/pasport-1869708763.html

На Украине хотят убрать русский язык из паспортов

На Украине хотят убрать русский язык из паспортов - РИА Новости, 04.05.2023

На Украине хотят убрать русский язык из паспортов

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь призвал Верховную раду убрать русский язык из паспортов граждан старого образца. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:39

2023-05-04T16:39

2023-05-04T18:40

в мире

украина

тарас креминь

верховная рада украины

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь призвал Верховную раду убрать русский язык из паспортов граждан старого образца. "Мы просим внести изменения в положения о паспорте гражданина Украины, которые предусматривают, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона", - заявил он на пресс-конференции в Media Center Ukraine. Как объяснил Креминь, на Украине параллельно существуют два бланка паспортов: биометрические паспорта и паспорта старого образца, в которых информация записана как на украинском, так и на русском языке. Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3,4 тысячи гривен (92 доллара).

https://ria.ru/20230504/pomosch-1869601391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, тарас креминь, верховная рада украины