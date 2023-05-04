https://ria.ru/20230504/pashinyan-1869785491.html
Пашинян заявил, что на следующей неделе планирует посетить Москву
Пашинян заявил, что на следующей неделе планирует посетить Москву - РИА Новости, 04.05.2023
Пашинян заявил, что на следующей неделе планирует посетить Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находясь в Праге, заявил о планах посетить Москву на следующей неделе, сообщили в правительственной пресс-службе. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T21:10
2023-05-04T21:10
2023-05-04T21:57
москва
армения
никол пашинян
в мире
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ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находясь в Праге, заявил о планах посетить Москву на следующей неделе, сообщили в правительственной пресс-службе.Политик рассказал о своих планах в Пражском центре трансатлантических отношений во время обсуждения на тему "Демократия Армении в неспокойном регионе. Потребности в безопасности и стабильности".Пашинян вместе с супругой Анной Акопян сегодня прибыл с официальным визитом в Чехию, который продлится до 5 мая. Среди прочего премьер-министр Армении намерен встретиться с председателем правительства страны Петром Фиалой
https://ria.ru/20230424/dogovorennosti-1867307956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, армения, никол пашинян, в мире
Москва, Армения, Никол Пашинян, В мире
Пашинян заявил, что на следующей неделе планирует посетить Москву
Премьер Армении Пашинян заявил в Праге о планах посетить Москву на следующей неделе