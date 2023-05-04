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Пашинян заявил, что на следующей неделе планирует посетить Москву - РИА Новости, 04.05.2023
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21:10 04.05.2023 (обновлено: 21:57 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/pashinyan-1869785491.html
Пашинян заявил, что на следующей неделе планирует посетить Москву
Пашинян заявил, что на следующей неделе планирует посетить Москву - РИА Новости, 04.05.2023
Пашинян заявил, что на следующей неделе планирует посетить Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находясь в Праге, заявил о планах посетить Москву на следующей неделе, сообщили в правительственной пресс-службе. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T21:10
2023-05-04T21:57
москва
армения
никол пашинян
в мире
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ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находясь в Праге, заявил о планах посетить Москву на следующей неделе, сообщили в правительственной пресс-службе.Политик рассказал о своих планах в Пражском центре трансатлантических отношений во время обсуждения на тему "Демократия Армении в неспокойном регионе. Потребности в безопасности и стабильности".Пашинян вместе с супругой Анной Акопян сегодня прибыл с официальным визитом в Чехию, который продлится до 5 мая. Среди прочего премьер-министр Армении намерен встретиться с председателем правительства страны Петром Фиалой
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москва, армения, никол пашинян, в мире
Москва, Армения, Никол Пашинян, В мире
Пашинян заявил, что на следующей неделе планирует посетить Москву

Премьер Армении Пашинян заявил в Праге о планах посетить Москву на следующей неделе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находясь в Праге, заявил о планах посетить Москву на следующей неделе, сообщили в правительственной пресс-службе.
Политик рассказал о своих планах в Пражском центре трансатлантических отношений во время обсуждения на тему "Демократия Армении в неспокойном регионе. Потребности в безопасности и стабильности".
Пашинян вместе с супругой Анной Акопян сегодня прибыл с официальным визитом в Чехию, который продлится до 5 мая. Среди прочего премьер-министр Армении намерен встретиться с председателем правительства страны Петром Фиалой
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МоскваАрменияНикол ПашинянВ мире
 
 
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