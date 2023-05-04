https://ria.ru/20230504/pamyatnik-1869555051.html

"Ночные волки" готовы помочь привезти памятник Милошевичу в Москву

"Ночные волки" готовы помочь привезти памятник Милошевичу в Москву - РИА Новости, 04.05.2023

"Ночные волки" готовы помочь привезти памятник Милошевичу в Москву

Всероссийский мотоклуб "Ночные волки" готов оказать помощь в доставке в Россию памятника президенту Югославии Слободану Милошевичу, хотя информации об этом в... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T08:26

2023-05-04T08:26

2023-05-04T08:26

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югославия

марат баширов

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Всероссийский мотоклуб "Ночные волки" готов оказать помощь в доставке в Россию памятника президенту Югославии Слободану Милошевичу, хотя информации об этом в Сербии сейчас нет, рассказал РИА Новости лидер "Ночных волков" Александр Залдастанов (Хирург). Бронзовую скульптуру президента Югославии Слободана Милошевича высотой более двух метров могут установить на площади Европы в Москве в июне, рассказал ранее РИА Новости политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов. Он отметил, что Милошевич был тем, кто задолго предвидел сегодняшние события, развернутые Западом на Украине. "В Сербии нет информации о памятнике Слободану Милошевичу. Были какие-то инициативы два года назад, но все было отменено, потому что народ Сербии разделился во мнениях, нужен ли памятник. Противников идеи мемориала бывшему президенту Югославии в основном поддержали прозападные СМИ и партии Сербии. Со своей стороны мы все готовы сделать по доставке, транспортировке и т.д. Милошевич - мученик и герой, отдавший жизнь за Сербию. Очень прозорливый политик. Время лучший судья, а его слова о России подтвердило время", - сказал Хирург РИА Новости. Ночные волки Сербии, заверил он, поддержат это начинание и помогут установить заслуженный памятник президенту Югославии военного времени Слободану Милошевичу. Хирург отметил, что в настоящее время в Сербии шокированы произошедшей в среду трагедией. В школе в районе Врачар в центре сербской столицы произошла стрельба, было убито восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель были ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу. Полиция сообщила, что задержала 14-летнего стрелявшего Косту Кецмановича, который использовал отцовский пистолет.

https://ria.ru/20221120/serbiya-1832832154.html

https://ria.ru/20160820/1474577355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, москва, югославия, марат баширов