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"Ночные волки" готовы помочь привезти памятник Милошевичу в Москву - РИА Новости, 04.05.2023
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08:26 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/pamyatnik-1869555051.html
"Ночные волки" готовы помочь привезти памятник Милошевичу в Москву
"Ночные волки" готовы помочь привезти памятник Милошевичу в Москву - РИА Новости, 04.05.2023
"Ночные волки" готовы помочь привезти памятник Милошевичу в Москву
Всероссийский мотоклуб "Ночные волки" готов оказать помощь в доставке в Россию памятника президенту Югославии Слободану Милошевичу, хотя информации об этом в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T08:26
2023-05-04T08:26
в мире
сербия
москва
югославия
марат баширов
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Всероссийский мотоклуб "Ночные волки" готов оказать помощь в доставке в Россию памятника президенту Югославии Слободану Милошевичу, хотя информации об этом в Сербии сейчас нет, рассказал РИА Новости лидер "Ночных волков" Александр Залдастанов (Хирург). Бронзовую скульптуру президента Югославии Слободана Милошевича высотой более двух метров могут установить на площади Европы в Москве в июне, рассказал ранее РИА Новости политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов. Он отметил, что Милошевич был тем, кто задолго предвидел сегодняшние события, развернутые Западом на Украине. "В Сербии нет информации о памятнике Слободану Милошевичу. Были какие-то инициативы два года назад, но все было отменено, потому что народ Сербии разделился во мнениях, нужен ли памятник. Противников идеи мемориала бывшему президенту Югославии в основном поддержали прозападные СМИ и партии Сербии. Со своей стороны мы все готовы сделать по доставке, транспортировке и т.д. Милошевич - мученик и герой, отдавший жизнь за Сербию. Очень прозорливый политик. Время лучший судья, а его слова о России подтвердило время", - сказал Хирург РИА Новости. Ночные волки Сербии, заверил он, поддержат это начинание и помогут установить заслуженный памятник президенту Югославии военного времени Слободану Милошевичу. Хирург отметил, что в настоящее время в Сербии шокированы произошедшей в среду трагедией. В школе в районе Врачар в центре сербской столицы произошла стрельба, было убито восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель были ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу. Полиция сообщила, что задержала 14-летнего стрелявшего Косту Кецмановича, который использовал отцовский пистолет.
https://ria.ru/20221120/serbiya-1832832154.html
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в мире, сербия, москва, югославия, марат баширов
В мире, Сербия, Москва, Югославия, Марат Баширов
"Ночные волки" готовы помочь привезти памятник Милошевичу в Москву

"Ночные волки" помогут привезти памятник Милошевичу в Москву, если сербы откажутся от него

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЧлены мотоклуба "Ночные волки"
Члены мотоклуба Ночные волки - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Члены мотоклуба "Ночные волки". Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Всероссийский мотоклуб "Ночные волки" готов оказать помощь в доставке в Россию памятника президенту Югославии Слободану Милошевичу, хотя информации об этом в Сербии сейчас нет, рассказал РИА Новости лидер "Ночных волков" Александр Залдастанов (Хирург).
Бронзовую скульптуру президента Югославии Слободана Милошевича высотой более двух метров могут установить на площади Европы в Москве в июне, рассказал ранее РИА Новости политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов. Он отметил, что Милошевич был тем, кто задолго предвидел сегодняшние события, развернутые Западом на Украине.
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"В Сербии нет информации о памятнике Слободану Милошевичу. Были какие-то инициативы два года назад, но все было отменено, потому что народ Сербии разделился во мнениях, нужен ли памятник. Противников идеи мемориала бывшему президенту Югославии в основном поддержали прозападные СМИ и партии Сербии. Со своей стороны мы все готовы сделать по доставке, транспортировке и т.д. Милошевич - мученик и герой, отдавший жизнь за Сербию. Очень прозорливый политик. Время лучший судья, а его слова о России подтвердило время", - сказал Хирург РИА Новости.
Ночные волки Сербии, заверил он, поддержат это начинание и помогут установить заслуженный памятник президенту Югославии военного времени Слободану Милошевичу.
Хирург отметил, что в настоящее время в Сербии шокированы произошедшей в среду трагедией. В школе в районе Врачар в центре сербской столицы произошла стрельба, было убито восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель были ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу. Полиция сообщила, что задержала 14-летнего стрелявшего Косту Кецмановича, который использовал отцовский пистолет.
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