https://ria.ru/20230504/paches-1869778535.html
Полномочия России в ПАЧЭС снова не подтвердили
Полномочия России в ПАЧЭС снова не подтвердили - РИА Новости, 04.05.2023
Полномочия России в ПАЧЭС снова не подтвердили
Полномочия России в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в очередной раз не подтверждены, сообщила глава российской... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T20:15
2023-05-04T20:15
2023-05-04T20:15
в мире
россия
турция
украина
ольга тимофеева (депутат гд)
пачэс
организация черноморского экономического сотрудничества
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АНКАРА, 4 мая - РИА Новости. Полномочия России в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в очередной раз не подтверждены, сообщила глава российской делегации Ольга Тимофеева. Делегация Федерального собрания РФ принимает участие в саммите спикеров парламентов стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества и 61-й генассамблее ПАЧЭС в четверг в Анкаре. "Не подтвердили", - сказала она российским журналистам. ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав сегодня входят делегации парламентов 13 стран: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции, Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии и Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, турция, украина, ольга тимофеева (депутат гд), пачэс, организация черноморского экономического сотрудничества
В мире, Россия, Турция, Украина, Ольга Тимофеева (депутат ГД), ПАЧЭС, Организация черноморского экономического сотрудничества
Полномочия России в ПАЧЭС снова не подтвердили
Глава делегации Тимофеева: полномочия России в ПАЧЭС в очередной раз не подтвердили