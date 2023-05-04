https://ria.ru/20230504/paches-1869778535.html

Полномочия России в ПАЧЭС снова не подтвердили

Полномочия России в ПАЧЭС снова не подтвердили - РИА Новости, 04.05.2023

Полномочия России в ПАЧЭС снова не подтвердили

Полномочия России в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в очередной раз не подтверждены, сообщила глава российской... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T20:15

2023-05-04T20:15

2023-05-04T20:15

в мире

россия

турция

украина

ольга тимофеева (депутат гд)

пачэс

организация черноморского экономического сотрудничества

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АНКАРА, 4 мая - РИА Новости. Полномочия России в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в очередной раз не подтверждены, сообщила глава российской делегации Ольга Тимофеева. Делегация Федерального собрания РФ принимает участие в саммите спикеров парламентов стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества и 61-й генассамблее ПАЧЭС в четверг в Анкаре. "Не подтвердили", - сказала она российским журналистам. ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав сегодня входят делегации парламентов 13 стран: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции, Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии и Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.

https://ria.ru/20230504/napadenie-1869777297.html

россия

турция

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, турция, украина, ольга тимофеева (депутат гд), пачэс, организация черноморского экономического сотрудничества