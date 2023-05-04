https://ria.ru/20230504/ovoschi-1869776453.html

Росстат зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию впервые с марта

Росстат зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию впервые с марта - РИА Новости, 04.05.2023

Росстат зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию впервые с марта

Росстат за период с 25 апреля по 2 мая зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию, последний раз такая динамика наблюдалась в середине марта, сезонно... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T20:05

2023-05-04T20:05

2023-05-04T20:06

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Росстат за период с 25 апреля по 2 мая зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию, последний раз такая динамика наблюдалась в середине марта, сезонно из общего снижения выбиваются капуста и лук, следует из материалов статведомства. "Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,8%", - говорится в материалах. До этого плодоовощная продукция в РФ дорожала, а последний раз снижение фиксировалось на неделе с 14 по 20 марта (минус 0,2%). За период с 25 апреля по 2 мая огурцы подешевели на 7,99%, помидоры – на 4,36%, столовая свекла – на 0,43%, но в то же время заметно выросли цены на белокочанную капусту и репчатый лук - на 14,45% и на 10,52%. Также подорожали, но заметно меньше, морковь (плюс 4,65%), яблоки (плюс 0,68%), бананы (плюс 0,23%) и картофель (плюс 0,07%). В целом с начала года лук подорожал примерно в 2,24 раза, помидоры - на 54,68%, капуста - на 40,78%, морковь - на 33,15%, бананы - на 29,11%. Свекла, картофель, огурцы с начала года прибавили меньше - 13,97%, 3,29% и 7,22% соответственно. Свинина за отчетный период подорожала на 0,23%, мясо кур - на 0,79% (плюс 0,83% и минус 2,68% соответственно с начала года по 2 мая). Яйца подешевели на 1,01% (плюс 3,61% с начала года), цена на сахар выросла на 0,87% (плюс 2,15% с начала года). Гречка в отчетный период потеряла 0,57%, рис стал дороже на 0,46%; с начала года эти крупы потеряли в цене 13,57% и 0,68% соответственно.

https://ria.ru/20221220/sfu-1839757172.html

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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия