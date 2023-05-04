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Додон призвал Санду уйти в отставку, чтобы осенью провести досрочные выборы - РИА Новости, 04.05.2023
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14:00 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/otstavka-1869661324.html
Додон призвал Санду уйти в отставку, чтобы осенью провести досрочные выборы
Додон призвал Санду уйти в отставку, чтобы осенью провести досрочные выборы - РИА Новости, 04.05.2023
Додон призвал Санду уйти в отставку, чтобы осенью провести досрочные выборы
Экс-президент Молдавии и глава оппозиционной Соцпартии Игорь Додон призвал нынешнего президента Майю Санду до июля уйти в отставку, чтобы осенью провести... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:00
2023-05-04T14:00
в мире
молдавия
россия
игорь додон
майя санду
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии и глава оппозиционной Соцпартии Игорь Додон призвал нынешнего президента Майю Санду до июля уйти в отставку, чтобы осенью провести досрочные выборы. Ранее Додон выступал за то, чтобы объединить запланированные на осень местные выборы с досрочными парламентскими и президентскими выборами. "Я бы предложил ей (Санду - ред.) уйти в отставку в июле, чтобы вместе с местными выборами в ноябре провели совместные президентские и местные выборы. Если не боятся мнения народа, нужно поступить так и доказать, что ничего не боятся и уверены в поддержке народа. Это своего рода челлендж, призыв - подайте в отставку до июля", - заявил Додон в интервью агентству Sputnik. В Молдавии оппозиция почти год проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867397471.html
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в мире, молдавия, россия, игорь додон, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Игорь Додон, Майя Санду
Додон призвал Санду уйти в отставку, чтобы осенью провести досрочные выборы

Додон призвал Санду до июля уйти в отставку, чтобы осенью провести досрочные выборы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии и глава оппозиционной Соцпартии Игорь Додон призвал нынешнего президента Майю Санду до июля уйти в отставку, чтобы осенью провести досрочные выборы.
Ранее Додон выступал за то, чтобы объединить запланированные на осень местные выборы с досрочными парламентскими и президентскими выборами.
"Я бы предложил ей (Санду - ред.) уйти в отставку в июле, чтобы вместе с местными выборами в ноябре провели совместные президентские и местные выборы. Если не боятся мнения народа, нужно поступить так и доказать, что ничего не боятся и уверены в поддержке народа. Это своего рода челлендж, призыв - подайте в отставку до июля", - заявил Додон в интервью агентству Sputnik.
В Молдавии оппозиция почти год проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Власти Молдавии навязывают жителям курс на Запад, заявил Додон
24 апреля, 16:47
 
В миреМолдавияРоссияИгорь ДодонМайя Санду
 
 
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