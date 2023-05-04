https://ria.ru/20230504/otstavka-1869575979.html

Глава Сосьвы на Урале, где при пожаре погибли люди, уйдет с поста

Глава Сосьвы на Урале, где при пожаре погибли люди, уйдет с поста - РИА Новости, 04.05.2023

Глава Сосьвы на Урале, где при пожаре погибли люди, уйдет с поста

Геннадий Макаров, глава уральского поселка Сосьва, где недавно произошел крупный пожар с человеческими жертвами, подал в отставку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:10

2023-05-04T10:10

2023-05-04T10:27

происшествия

урал

свердловская область

евгений куйвашев

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Геннадий Макаров, глава уральского поселка Сосьва, где недавно произошел крупный пожар с человеческими жертвами, подал в отставку, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики Свердловской области."Насколько нам известно, Геннадий Николаевич Макаров подал заявление о досрочном сложении полномочий главы Сосьвы. Планируется, что дума Сосьвинского городского округа соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит заявление", — сказал собеседник агентства. Крупный пожар произошел в Сосьве на минувшей неделе. Сгорели около 120 домов, без жилья остались 600 человек, двое погибли.По информации пресс-службы ФСИН, огонь в Сосьве уничтожил лечебно-исправительное учреждение № 23, своих домов лишились многие его сотрудники, проживающие в поселке.Как сообщал глава региона Евгений Куйвашев, на восстановление жилья и инфраструктуры потребуется около двух миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230429/sosva-1868721319.html

https://ria.ru/20230426/kompensatsii-1867883608.html

урал

свердловская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, урал, свердловская область, евгений куйвашев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)