https://ria.ru/20230504/otstavka-1869575979.html
Глава Сосьвы на Урале, где при пожаре погибли люди, уйдет с поста
Глава Сосьвы на Урале, где при пожаре погибли люди, уйдет с поста - РИА Новости, 04.05.2023
Глава Сосьвы на Урале, где при пожаре погибли люди, уйдет с поста
Геннадий Макаров, глава уральского поселка Сосьва, где недавно произошел крупный пожар с человеческими жертвами, подал в отставку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:10
2023-05-04T10:10
2023-05-04T10:27
происшествия
урал
свердловская область
евгений куйвашев
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Геннадий Макаров, глава уральского поселка Сосьва, где недавно произошел крупный пожар с человеческими жертвами, подал в отставку, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики Свердловской области."Насколько нам известно, Геннадий Николаевич Макаров подал заявление о досрочном сложении полномочий главы Сосьвы. Планируется, что дума Сосьвинского городского округа соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит заявление", — сказал собеседник агентства. Крупный пожар произошел в Сосьве на минувшей неделе. Сгорели около 120 домов, без жилья остались 600 человек, двое погибли.По информации пресс-службы ФСИН, огонь в Сосьве уничтожил лечебно-исправительное учреждение № 23, своих домов лишились многие его сотрудники, проживающие в поселке.Как сообщал глава региона Евгений Куйвашев, на восстановление жилья и инфраструктуры потребуется около двух миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230429/sosva-1868721319.html
https://ria.ru/20230426/kompensatsii-1867883608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, урал, свердловская область, евгений куйвашев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Урал, Свердловская область, Евгений Куйвашев, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Глава Сосьвы на Урале, где при пожаре погибли люди, уйдет с поста
Глава Сосьвы на Урале, где при пожаре погибли два человека, подал заявление об отставке