https://ria.ru/20230504/otrasli-1869705081.html

Путин рассказал об отраслях экономики, в которых у России есть компетенции

Путин рассказал об отраслях экономики, в которых у России есть компетенции - РИА Новости, 04.05.2023

Путин рассказал об отраслях экономики, в которых у России есть компетенции

Зависимость по некоторым отраслям экономики будет сохраняться достаточно долго, однако в России есть много ниш, где есть хорошие руки и компетенции, уверен... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:20

2023-05-04T16:20

2023-05-04T16:21

экономика

россия

владимир путин

максим решетников

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Зависимость по некоторым отраслям экономики будет сохраняться достаточно долго, однако в России есть много ниш, где есть хорошие руки и компетенции, уверен президент РФ Владимир Путин. "По некоторым отраслям, по некоторым направлениям ясно, что зависимость будет сохраняться достаточно долго, а в некоторых случаях она неизбежно будет – с учетом разделения труда. Но есть много ниш, в которых и у нас школы хорошие, и руки хорошие, и компетенция, оказывается, есть", - сказал Путин в ходе встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Он добавил, что отечественное производство "и по качеству часто получается даже выше". Министр, в свою очередь, отметил, что сегодня "формируется доверие" к машиностроителям РФ. "Даже если сейчас что-то, может быть, еще не самое совершенное, но динамика очень хорошая", - сказал Решетников.

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, владимир путин, максим решетников