Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об отраслях экономики, в которых у России есть компетенции - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 04.05.2023 (обновлено: 16:21 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/otrasli-1869705081.html
Путин рассказал об отраслях экономики, в которых у России есть компетенции
Путин рассказал об отраслях экономики, в которых у России есть компетенции - РИА Новости, 04.05.2023
Путин рассказал об отраслях экономики, в которых у России есть компетенции
Зависимость по некоторым отраслям экономики будет сохраняться достаточно долго, однако в России есть много ниш, где есть хорошие руки и компетенции, уверен... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:20
2023-05-04T16:21
экономика
россия
владимир путин
максим решетников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869692351_0:289:2969:1959_1920x0_80_0_0_65677da37eb7035076f85ac9dee6332b.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Зависимость по некоторым отраслям экономики будет сохраняться достаточно долго, однако в России есть много ниш, где есть хорошие руки и компетенции, уверен президент РФ Владимир Путин. "По некоторым отраслям, по некоторым направлениям ясно, что зависимость будет сохраняться достаточно долго, а в некоторых случаях она неизбежно будет – с учетом разделения труда. Но есть много ниш, в которых и у нас школы хорошие, и руки хорошие, и компетенция, оказывается, есть", - сказал Путин в ходе встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Он добавил, что отечественное производство "и по качеству часто получается даже выше". Министр, в свою очередь, отметил, что сегодня "формируется доверие" к машиностроителям РФ. "Даже если сейчас что-то, может быть, еще не самое совершенное, но динамика очень хорошая", - сказал Решетников.
https://ria.ru/20230504/prodazhi-1869568254.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869692351_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_ab9ed791ad082b586883a88c97c41247.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, максим решетников
Экономика, Россия, Владимир Путин, Максим Решетников
Путин рассказал об отраслях экономики, в которых у России есть компетенции

Путин: существует много ниш, в которых Россия способна конкурировать с другими странами

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей встречи - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Зависимость по некоторым отраслям экономики будет сохраняться достаточно долго, однако в России есть много ниш, где есть хорошие руки и компетенции, уверен президент РФ Владимир Путин.
"По некоторым отраслям, по некоторым направлениям ясно, что зависимость будет сохраняться достаточно долго, а в некоторых случаях она неизбежно будет – с учетом разделения труда. Но есть много ниш, в которых и у нас школы хорошие, и руки хорошие, и компетенция, оказывается, есть", - сказал Путин в ходе встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым.
Он добавил, что отечественное производство "и по качеству часто получается даже выше".
Министр, в свою очередь, отметил, что сегодня "формируется доверие" к машиностроителям РФ.
"Даже если сейчас что-то, может быть, еще не самое совершенное, но динамика очень хорошая", - сказал Решетников.
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Продажи "АвтоВАЗа" в России выросли в 3,2 раза в апреле
Вчера, 09:42
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМаксим Решетников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала