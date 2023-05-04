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Путин рассказал об отраслях экономики, в которых у России есть компетенции
Путин рассказал об отраслях экономики, в которых у России есть компетенции - РИА Новости, 04.05.2023
Путин рассказал об отраслях экономики, в которых у России есть компетенции
Зависимость по некоторым отраслям экономики будет сохраняться достаточно долго, однако в России есть много ниш, где есть хорошие руки и компетенции, уверен... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:20
2023-05-04T16:20
2023-05-04T16:21
экономика
россия
владимир путин
максим решетников
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Зависимость по некоторым отраслям экономики будет сохраняться достаточно долго, однако в России есть много ниш, где есть хорошие руки и компетенции, уверен президент РФ Владимир Путин. "По некоторым отраслям, по некоторым направлениям ясно, что зависимость будет сохраняться достаточно долго, а в некоторых случаях она неизбежно будет – с учетом разделения труда. Но есть много ниш, в которых и у нас школы хорошие, и руки хорошие, и компетенция, оказывается, есть", - сказал Путин в ходе встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Он добавил, что отечественное производство "и по качеству часто получается даже выше". Министр, в свою очередь, отметил, что сегодня "формируется доверие" к машиностроителям РФ. "Даже если сейчас что-то, может быть, еще не самое совершенное, но динамика очень хорошая", - сказал Решетников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, максим решетников
Экономика, Россия, Владимир Путин, Максим Решетников
Путин рассказал об отраслях экономики, в которых у России есть компетенции
Путин: существует много ниш, в которых Россия способна конкурировать с другими странами
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Зависимость по некоторым отраслям экономики будет сохраняться достаточно долго, однако в России есть много ниш, где есть хорошие руки и компетенции, уверен президент РФ Владимир Путин.
"По некоторым отраслям, по некоторым направлениям ясно, что зависимость будет сохраняться достаточно долго, а в некоторых случаях она неизбежно будет – с учетом разделения труда. Но есть много ниш, в которых и у нас школы хорошие, и руки хорошие, и компетенция, оказывается, есть", - сказал Путин в ходе встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым
.
Он добавил, что отечественное производство "и по качеству часто получается даже выше".
Министр, в свою очередь, отметил, что сегодня "формируется доверие" к машиностроителям РФ.
"Даже если сейчас что-то, может быть, еще не самое совершенное, но динамика очень хорошая", - сказал Решетников.
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