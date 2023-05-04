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В США заявили, что Путин сорвал секретную операцию Вашингтона против России - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 04.05.2023 (обновлено: 21:56 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/operatsiya-1869780580.html
В США заявили, что Путин сорвал секретную операцию Вашингтона против России
В США заявили, что Путин сорвал секретную операцию Вашингтона против России - РИА Новости, 04.05.2023
В США заявили, что Путин сорвал секретную операцию Вашингтона против России
Владимир Путин сорвал секретный план США по ослаблению и уничтожению страны, начав спецоперацию на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T20:31
2023-05-04T21:56
россия
сша
украина
владимир путин
дмитрий песков
пентагон
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Путин сорвал секретный план США по ослаблению и уничтожению страны, начав спецоперацию на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.Москва четко дала понять США, что не потерпит экспансии НАТО к ее границам, напомнил офицер. Военный блок проигнорировал это требование, поэтому российское руководство было вынуждено предпринять превентивные меры, чтобы нейтрализовать угрозу у западных рубежей и в Черном море, резюмировал полковник.В России не раз указывали на стремление Североатлантического альянса к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшая экспансия блока не принесет большей безопасности Европе.
https://ria.ru/20230504/kontrnastuplenie-1869723562.html
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россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, пентагон, нато, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Пентагон, НАТО, Специальная военная операция на Украине, В мире
В США заявили, что Путин сорвал секретную операцию Вашингтона против России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин сорвал 20-летние усилия США по ослаблению России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Путин сорвал секретный план США по ослаблению и уничтожению страны, начав спецоперацию на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
«

"Россия предприняла операцию, которая защитила страну. Мы неустанно работали на протяжении по крайней мере 20 лет, чтобы ослабить Россию, насколько это возможно. Мы решили, что нас не заботит мистер Путин и его успех в деле возрождения государства из пепла истории", — сказал военный.

Москва четко дала понять США, что не потерпит экспансии НАТО к ее границам, напомнил офицер. Военный блок проигнорировал это требование, поэтому российское руководство было вынуждено предпринять превентивные меры, чтобы нейтрализовать угрозу у западных рубежей и в Черном море, резюмировал полковник.
В России не раз указывали на стремление Североатлантического альянса к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшая экспансия блока не принесет большей безопасности Европе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
"Время на исходе". Зеленского предупредили из-за контрнаступления ВСУ
Вчера, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковПентагонНАТОВ мире
 
 
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