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В США заявили, что Путин сорвал секретную операцию Вашингтона против России
В США заявили, что Путин сорвал секретную операцию Вашингтона против России - РИА Новости, 04.05.2023
В США заявили, что Путин сорвал секретную операцию Вашингтона против России
Владимир Путин сорвал секретный план США по ослаблению и уничтожению страны, начав спецоперацию на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T20:31
2023-05-04T20:31
2023-05-04T21:56
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сша
украина
владимир путин
дмитрий песков
пентагон
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Путин сорвал секретный план США по ослаблению и уничтожению страны, начав спецоперацию на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.Москва четко дала понять США, что не потерпит экспансии НАТО к ее границам, напомнил офицер. Военный блок проигнорировал это требование, поэтому российское руководство было вынуждено предпринять превентивные меры, чтобы нейтрализовать угрозу у западных рубежей и в Черном море, резюмировал полковник.В России не раз указывали на стремление Североатлантического альянса к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшая экспансия блока не принесет большей безопасности Европе.
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россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, пентагон, нато, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Пентагон, НАТО, Специальная военная операция на Украине, В мире
В США заявили, что Путин сорвал секретную операцию Вашингтона против России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин сорвал 20-летние усилия США по ослаблению России