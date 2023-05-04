https://ria.ru/20230504/operatsiya-1869780580.html

В США заявили, что Путин сорвал секретную операцию Вашингтона против России

В США заявили, что Путин сорвал секретную операцию Вашингтона против России - РИА Новости, 04.05.2023

В США заявили, что Путин сорвал секретную операцию Вашингтона против России

Владимир Путин сорвал секретный план США по ослаблению и уничтожению страны, начав спецоперацию на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T20:31

2023-05-04T20:31

2023-05-04T21:56

россия

сша

украина

владимир путин

дмитрий песков

пентагон

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Путин сорвал секретный план США по ослаблению и уничтожению страны, начав спецоперацию на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.Москва четко дала понять США, что не потерпит экспансии НАТО к ее границам, напомнил офицер. Военный блок проигнорировал это требование, поэтому российское руководство было вынуждено предпринять превентивные меры, чтобы нейтрализовать угрозу у западных рубежей и в Черном море, резюмировал полковник.В России не раз указывали на стремление Североатлантического альянса к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшая экспансия блока не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20230504/kontrnastuplenie-1869723562.html

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россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, пентагон, нато, в мире