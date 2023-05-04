https://ria.ru/20230504/omsk-1869697857.html

Омич показывал девушкам гениталии, заявляя, что у него "не работает ничего"

Омич показывал девушкам гениталии, заявляя, что у него "не работает ничего" - РИА Новости, 04.05.2023

Омич показывал девушкам гениталии, заявляя, что у него "не работает ничего"

Житель Омска в возрасте под 50 поссорился с женой, напился и пошел на улицу показывать свои половые органы девушкам, после задержания он оправдывал поведение... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:49

2023-05-04T15:49

2023-05-04T15:49

происшествия

омск

омская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

ОМСК, 4 мая - РИА Новости. Житель Омска в возрасте под 50 поссорился с женой, напился и пошел на улицу показывать свои половые органы девушкам, после задержания он оправдывал поведение отсутствием эрекции, сообщает областное УМВД. О мужчине, оголяющемся на улице перед проходящими мимо девушками, в полицию сообщили из двух образовательных учреждений — школы и колледжа на улице Добролюбова в Омске. Правоохранители задержали его там же. "Им оказался 47-летний житель Ленинского округа, пояснивший свое поведение алкогольным опьянением. Стало известно, что мужчина в этот день поссорился с супругой, употребил спиртные напитки и отправился на улицу. По его словам, своим поступком он хотел привлечь внимание противоположного пола", - пояснили в пресс-службе. На представленном УМВД видео эксгибиционист заявил, что, находясь в сильном подпитии, "показывал половые органы" проходящим девушкам. На вопрос, с какой целью, он ответил: "Потому что у меня там не работает ничего, в качестве эксперимента!" Ранее мужчина не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности. На него составили протокол о мелком хулиганстве.

https://ria.ru/20230419/zaderzhanie-1866362332.html

https://ria.ru/20220810/delo-1808700635.html

омск

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, омск, омская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)