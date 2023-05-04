https://ria.ru/20230504/omsk-1869697857.html
Омич показывал девушкам гениталии, заявляя, что у него "не работает ничего"
Омич показывал девушкам гениталии, заявляя, что у него "не работает ничего" - РИА Новости, 04.05.2023
Омич показывал девушкам гениталии, заявляя, что у него "не работает ничего"
Житель Омска в возрасте под 50 поссорился с женой, напился и пошел на улицу показывать свои половые органы девушкам, после задержания он оправдывал поведение... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:49
2023-05-04T15:49
2023-05-04T15:49
происшествия
омск
омская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ОМСК, 4 мая - РИА Новости. Житель Омска в возрасте под 50 поссорился с женой, напился и пошел на улицу показывать свои половые органы девушкам, после задержания он оправдывал поведение отсутствием эрекции, сообщает областное УМВД. О мужчине, оголяющемся на улице перед проходящими мимо девушками, в полицию сообщили из двух образовательных учреждений — школы и колледжа на улице Добролюбова в Омске. Правоохранители задержали его там же. "Им оказался 47-летний житель Ленинского округа, пояснивший свое поведение алкогольным опьянением. Стало известно, что мужчина в этот день поссорился с супругой, употребил спиртные напитки и отправился на улицу. По его словам, своим поступком он хотел привлечь внимание противоположного пола", - пояснили в пресс-службе. На представленном УМВД видео эксгибиционист заявил, что, находясь в сильном подпитии, "показывал половые органы" проходящим девушкам. На вопрос, с какой целью, он ответил: "Потому что у меня там не работает ничего, в качестве эксперимента!" Ранее мужчина не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности. На него составили протокол о мелком хулиганстве.
https://ria.ru/20230419/zaderzhanie-1866362332.html
https://ria.ru/20220810/delo-1808700635.html
омск
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, омская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Омск, Омская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Омич показывал девушкам гениталии, заявляя, что у него "не работает ничего"
Житель Омска, поссорившись с женой, отправился на улицу показывать девушкам гениталии
ОМСК, 4 мая - РИА Новости. Житель Омска в возрасте под 50 поссорился с женой, напился и пошел на улицу показывать свои половые органы девушкам, после задержания он оправдывал поведение отсутствием эрекции, сообщает областное УМВД.
О мужчине, оголяющемся на улице перед проходящими мимо девушками, в полицию сообщили из двух образовательных учреждений — школы и колледжа на улице Добролюбова в Омске. Правоохранители задержали его там же.
В Марий Эл отец и сын задержали находившегося в розыске эксгибициониста
"Им оказался 47-летний житель Ленинского округа, пояснивший свое поведение алкогольным опьянением. Стало известно, что мужчина в этот день поссорился с супругой, употребил спиртные напитки и отправился на улицу. По его словам, своим поступком он хотел привлечь внимание противоположного пола", - пояснили в пресс-службе.
На представленном УМВД видео эксгибиционист заявил, что, находясь в сильном подпитии, "показывал половые органы" проходящим девушкам. На вопрос, с какой целью, он ответил: "Потому что у меня там не работает ничего, в качестве эксперимента!"
Ранее мужчина не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности. На него составили протокол о мелком хулиганстве.
В Мордовии завели дело против подростков, оголившихся возле Вечного огня