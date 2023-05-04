https://ria.ru/20230504/obstrel-1869789917.html

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 04.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска в 22.00 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T22:20

2023-05-04T22:20

2023-05-04T22:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

сцкк

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867292452_0:359:2913:1998_1920x0_80_0_0_422ae8393c56a72c4ea4b6a4232a44d5.jpg

ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска в 22.00 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Предыдущий обстрел Петровского района Донецка был зафиксирован ведомством в 21.40. В ходе него по городу было выпущено три снаряда того же калибра.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230114/kiev-1844808234.html

https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html

донецк

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, сцкк, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, нато