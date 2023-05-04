Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили восемь снарядов по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПовреждение в заборе в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецкой народной республики
Повреждение в заборе в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска в 22.00 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.00 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Предыдущий обстрел Петровского района Донецка был зафиксирован ведомством в 21.40. В ходе него по городу было выпущено три снаряда того же калибра.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.