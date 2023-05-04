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При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель

При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 04.05.2023

При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T20:25

2023-05-04T20:25

2023-05-04T20:25

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате артобстрела Петровского района на улице Академика Павлова погиб мужчина 1970 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)