https://ria.ru/20230504/obstrel-1869779489.html
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 04.05.2023
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T20:25
2023-05-04T20:25
2023-05-04T20:25
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате артобстрела Петровского района на улице Академика Павлова погиб мужчина 1970 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель
Мэр Кулемзин сообщил, что при обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель