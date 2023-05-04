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Украинские войска обстреляли Рубежное из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:38 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/obstrel-1869770979.html
Украинские войска обстреляли Рубежное из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Рубежное из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 04.05.2023
Украинские войска обстреляли Рубежное из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 16.10 обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив одну ракету из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в совместном центре контроля и РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:38
2023-05-04T19:38
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив одну ракету из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). О последствиях обстрела пока не сообщается. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html
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в мире, рубежное, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рубежное, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Украинские войска обстреляли Рубежное из РСЗО HIMARS

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Рубежному в ЛНР ракету из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК демонстрирует поражающие элементы от снарядов РСЗО HIMARS после обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник СЦКК демонстрирует поражающие элементы от снарядов РСЗО HIMARS после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник СЦКК демонстрирует поражающие элементы от снарядов РСЗО HIMARS после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив одну ракету из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.10 по населенному пункт Рубежное (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
О последствиях обстрела пока не сообщается.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРубежноеЛуганская Народная РеспубликаСШАСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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