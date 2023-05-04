https://ria.ru/20230504/obstrel-1869770979.html

Украинские войска обстреляли Рубежное из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Рубежное из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 04.05.2023

Украинские войска обстреляли Рубежное из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 16.10 обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив одну ракету из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в совместном центре контроля и РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T19:38

2023-05-04T19:38

2023-05-04T19:38

специальная военная операция на украине

в мире

рубежное

луганская народная республика

сша

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив одну ракету из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). О последствиях обстрела пока не сообщается. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html

рубежное

луганская народная республика

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рубежное, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin