Украинские войска обстреляли Рубежное из РСЗО HIMARS
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Рубежному в ЛНР ракету из РСЗО HIMARS
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК демонстрирует поражающие элементы от снарядов РСЗО HIMARS после обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник СЦКК демонстрирует поражающие элементы от снарядов РСЗО HIMARS после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив одну ракету из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.10 по населенному пункт Рубежное (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
О последствиях обстрела пока не сообщается.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.