https://ria.ru/20230504/obstrel-1869692518.html

При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранены два мирных жителя

При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранены два мирных жителя - РИА Новости, 04.05.2023

При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранены два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Минеральное со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:35

2023-05-04T15:35

2023-05-04T15:35

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Минеральное со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 мая по состоянию на 15.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Минеральное: - по улице Ленина, 4 ранена женщина 1954 года рождения; - по улице Ленина, 2 "а" ранен мужчина 1951 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало об обстреле Минерального со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка.

https://ria.ru/20230504/obstrel-1869682340.html

https://ria.ru/20230504/donetsk-1869599023.html

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донецк

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, сцкк