https://ria.ru/20230504/obstrel-1869692518.html
При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранены два мирных жителя
При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранены два мирных жителя - РИА Новости, 04.05.2023
При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранены два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Минеральное со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:35
2023-05-04T15:35
2023-05-04T15:35
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
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сцкк
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Минеральное со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 мая по состоянию на 15.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Минеральное: - по улице Ленина, 4 ранена женщина 1954 года рождения; - по улице Ленина, 2 "а" ранен мужчина 1951 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало об обстреле Минерального со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка.
https://ria.ru/20230504/obstrel-1869682340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранены два мирных жителя
В ДНР заявили, что при обстреле Минерального со стороны ВСУ ранены два мирных жителя
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Минеральное со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 мая по состоянию на 15.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Минеральное: - по улице Ленина, 4 ранена женщина 1954 года рождения; - по улице Ленина, 2 "а" ранен мужчина 1951 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало об обстреле Минерального со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка
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