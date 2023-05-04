https://ria.ru/20230504/obstrel-1869663905.html

ВСУ выпустили по поселку близ Донецка пять натовских снарядов

ВСУ выпустили по поселку близ Донецка пять натовских снарядов - РИА Новости, 04.05.2023

ВСУ выпустили по поселку близ Донецка пять натовских снарядов

Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Минеральному, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:07

2023-05-04T14:07

2023-05-04T14:07

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

донецк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Минеральному, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.40 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. О последствиях пока не сообщается. Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230504/himars-1869579774.html

https://ria.ru/20230504/obstrel-1869562046.html

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донецкая народная республика

донецк

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, донецк, нато, происшествия