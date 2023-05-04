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ВСУ выпустили по поселку близ Донецка пять натовских снарядов - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/obstrel-1869663905.html
ВСУ выпустили по поселку близ Донецка пять натовских снарядов
ВСУ выпустили по поселку близ Донецка пять натовских снарядов - РИА Новости, 04.05.2023
ВСУ выпустили по поселку близ Донецка пять натовских снарядов
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Минеральному, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:07
2023-05-04T14:07
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
донецк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Минеральному, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.40 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. О последствиях пока не сообщается. Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230504/himars-1869579774.html
https://ria.ru/20230504/obstrel-1869562046.html
украина
донецкая народная республика
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украина, донецкая народная республика, донецк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Донецк, НАТО, Происшествия
ВСУ выпустили по поселку близ Донецка пять натовских снарядов

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Минеральному пять натовских снарядов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов со стороны ВСУ
Последствия обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Последствия обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Минеральному, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.40 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS
Вчера, 10:18
О последствиях пока не сообщается. Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 09:28
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонецкНАТОПроисшествия
 
 
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