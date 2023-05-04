https://ria.ru/20230504/obstrel-1869562046.html

Украинские войска дважды обстреляли Широкую Балку

Украинские войска дважды обстреляли Широкую Балку - РИА Новости, 04.05.2023

Украинские войска дважды обстреляли Широкую Балку

Украинские войска в четверг утром дважды обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив за 10 минут семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:28

2023-05-04T09:28

2023-05-04T09:28

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Украинские войска в четверг утром дважды обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив за 10 минут семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 8.00 мск по поселку было выпущено еще три снаряда такого же калибра.

https://ria.ru/20230504/obstrel-1869538725.html

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, донецкая народная республика