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Украинские войска дважды обстреляли Широкую Балку - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/obstrel-1869562046.html
Украинские войска дважды обстреляли Широкую Балку
Украинские войска дважды обстреляли Широкую Балку - РИА Новости, 04.05.2023
Украинские войска дважды обстреляли Широкую Балку
Украинские войска в четверг утром дважды обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив за 10 минут семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:28
2023-05-04T09:28
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Украинские войска в четверг утром дважды обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив за 10 минут семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 8.00 мск по поселку было выпущено еще три снаряда такого же калибра.
https://ria.ru/20230504/obstrel-1869538725.html
украина
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происшествия, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска дважды обстреляли Широкую Балку

В ДНР заявили, что украинские войска дважды обстреляли Широкую Балку из артиллерии

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Украинские войска в четверг утром дважды обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив за 10 минут семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 8.00 мск по поселку было выпущено еще три снаряда такого же калибра.
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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01:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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