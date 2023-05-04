https://ria.ru/20230504/obstrel-1869555954.html

При ночном обстреле Донецка ВСУ пострадали три человека

При ночном обстреле Донецка ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 04.05.2023

При ночном обстреле Донецка ВСУ пострадали три человека

Три человека, в том чисел ребенок, пострадали в результате ночного обстрела Буденновского района Донецка, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T08:38

2023-05-04T08:38

2023-05-04T08:40

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg

ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Три человека, в том чисел ребенок, пострадали в результате ночного обстрела Буденновского района Донецка, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. "В результате ночного обстрела Буденновского района пострадали мужчина 1988 года рождения, женщина 1990 года рождения и мальчик 2017 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 2.00 мск украинские войска выпустили по указанному району города две ракеты из РСЗО.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика