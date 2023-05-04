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При ночном обстреле Донецка ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:38 04.05.2023 (обновлено: 08:40 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/obstrel-1869555954.html
При ночном обстреле Донецка ВСУ пострадали три человека
При ночном обстреле Донецка ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 04.05.2023
При ночном обстреле Донецка ВСУ пострадали три человека
Три человека, в том чисел ребенок, пострадали в результате ночного обстрела Буденновского района Донецка, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T08:38
2023-05-04T08:40
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Три человека, в том чисел ребенок, пострадали в результате ночного обстрела Буденновского района Донецка, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. "В результате ночного обстрела Буденновского района пострадали мужчина 1988 года рождения, женщина 1990 года рождения и мальчик 2017 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 2.00 мск украинские войска выпустили по указанному району города две ракеты из РСЗО.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
донецк
донецкая народная республика
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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика
При ночном обстреле Донецка ВСУ пострадали три человека

При ночном обстреле Донецка ВСУ пострадали три человека, в том числе ребенок

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Три человека, в том чисел ребенок, пострадали в результате ночного обстрела Буденновского района Донецка, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате ночного обстрела Буденновского района пострадали мужчина 1988 года рождения, женщина 1990 года рождения и мальчик 2017 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 2.00 мск украинские войска выпустили по указанному району города две ракеты из РСЗО.
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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