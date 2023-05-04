https://ria.ru/20230504/obstrel-1869552826.html

При обстреле брянского села Полевые Новоселки пострадал один человек

При обстреле брянского села Полевые Новоселки пострадал один человек - РИА Новости, 04.05.2023

При обстреле брянского села Полевые Новоселки пострадал один человек

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими военными села Полевые Новоселки в Суземском районе региона, пострадал один... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T07:52

2023-05-04T07:52

2023-05-04T07:52

специальная военная операция на украине

суземский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

брянская область

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БРЯНСК, 4 мая - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими военными села Полевые Новоселки в Суземском районе региона, пострадал один человек. "Сегодня утром ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района. В результате обстрела есть один пострадавший", - отметил губернатор в телеграм-канале. Он уточнил, что повреждены несколько домовладений, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20230504/obstrel-1869537502.html

суземский район

брянская область

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суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область