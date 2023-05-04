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При обстреле брянского села Полевые Новоселки пострадал один человек
При обстреле брянского села Полевые Новоселки пострадал один человек - РИА Новости, 04.05.2023
При обстреле брянского села Полевые Новоселки пострадал один человек
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими военными села Полевые Новоселки в Суземском районе региона, пострадал один... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T07:52
2023-05-04T07:52
2023-05-04T07:52
специальная военная операция на украине
суземский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
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БРЯНСК, 4 мая - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими военными села Полевые Новоселки в Суземском районе региона, пострадал один человек. "Сегодня утром ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района. В результате обстрела есть один пострадавший", - отметил губернатор в телеграм-канале. Он уточнил, что повреждены несколько домовладений, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20230504/obstrel-1869537502.html
суземский район
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суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Суземский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянская область
При обстреле брянского села Полевые Новоселки пострадал один человек
Губернатор Брянской области Богомаз: при обстреле села Полевые Новоселки пострадал человек