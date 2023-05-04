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При обстреле брянского села Полевые Новоселки пострадал один человек - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/obstrel-1869552826.html
При обстреле брянского села Полевые Новоселки пострадал один человек
При обстреле брянского села Полевые Новоселки пострадал один человек - РИА Новости, 04.05.2023
При обстреле брянского села Полевые Новоселки пострадал один человек
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими военными села Полевые Новоселки в Суземском районе региона, пострадал один... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T07:52
2023-05-04T07:52
специальная военная операция на украине
суземский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
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БРЯНСК, 4 мая - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими военными села Полевые Новоселки в Суземском районе региона, пострадал один человек. "Сегодня утром ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района. В результате обстрела есть один пострадавший", - отметил губернатор в телеграм-канале. Он уточнил, что повреждены несколько домовладений, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы.
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суземский район
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суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Суземский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянская область
При обстреле брянского села Полевые Новоселки пострадал один человек

Губернатор Брянской области Богомаз: при обстреле села Полевые Новоселки пострадал человек

© Фото : Александр Богомаз/ВконтактеПоследствия падения авиаснаряда в Брянской области
Последствия падения авиаснаряда в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : Александр Богомаз/Вконтакте
Последствия падения авиаснаряда в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 4 мая - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими военными села Полевые Новоселки в Суземском районе региона, пострадал один человек.
"Сегодня утром ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района. В результате обстрела есть один пострадавший", - отметил губернатор в телеграм-канале.
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Он уточнил, что повреждены несколько домовладений, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы.
 
Специальная военная операция на УкраинеСуземский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныБрянская область
 
 
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