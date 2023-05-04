https://ria.ru/20230504/obstrel-1869537502.html

При обстрелах Донецка украинскими войсками пострадали три мирных жителя

При обстрелах Донецка украинскими войсками пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 04.05.2023

При обстрелах Донецка украинскими войсками пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов Донецка украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T01:09

2023-05-04T01:09

2023-05-04T01:09

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов Донецка украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 мая поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): по улице Академика Павлова, 71 ранены женщина 1967 года рождения и мужчина 1962 года рождения; на открытой территории ранен мужчина 2001 года рождения", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230504/obstrel-1869536491.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк