https://ria.ru/20230504/obstrel-1869536491.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Михайловке

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Михайловке - РИА Новости, 04.05.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Михайловке

Украинские войска за 25 минут обстреляли Петровский район Донецка и Михайловку, выпустив в сумме 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T00:54

2023-05-04T00:54

2023-05-04T00:54

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли Петровский район Донецка и Михайловку, выпустив в сумме 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 00.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра; 00.05 - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Михайловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 00.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230504/trevoga-1869536264.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк