https://ria.ru/20230504/obstrel-1869536491.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Михайловке
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Михайловке - РИА Новости, 04.05.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Михайловке
Украинские войска за 25 минут обстреляли Петровский район Донецка и Михайловку, выпустив в сумме 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T00:54
2023-05-04T00:54
2023-05-04T00:54
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866832540_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_a2dfe7dcf8c33f6f531126d9aadc0443.jpg
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли Петровский район Донецка и Михайловку, выпустив в сумме 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 00.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра; 00.05 - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Михайловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 00.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230504/trevoga-1869536264.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866832540_432:0:3161:2047_1920x0_80_0_0_e9483267dfc7933a4a378bb18c61de44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Михайловке
ВСУ за 25 минут выпустили по Донецку и Михайловке десять снарядов калибром 152 миллиметра