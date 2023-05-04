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Украинские войска нанесли удар по Донецку и Михайловке - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:54 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/obstrel-1869536491.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Михайловке
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Михайловке - РИА Новости, 04.05.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Михайловке
Украинские войска за 25 минут обстреляли Петровский район Донецка и Михайловку, выпустив в сумме 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T00:54
2023-05-04T00:54
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли Петровский район Донецка и Михайловку, выпустив в сумме 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 00.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра; 00.05 - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Михайловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 00.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230504/trevoga-1869536264.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Михайловке

ВСУ за 25 минут выпустили по Донецку и Михайловке десять снарядов калибром 152 миллиметра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли Петровский район Донецка и Михайловку, выпустив в сумме 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 00.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра; 00.05 - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Михайловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 00.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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