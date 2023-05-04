Украинские войска за сутки 76 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 460 боеприпасов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПовреждение в заборе в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в Советском районе Донецкой народной республики
Повреждение в заборе в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в Советском районе Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 76 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 360 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 76 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 41 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском девять обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На волновахском девять обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. (Противник совершил обстрелы) выпустив 360 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Под огнем оказались районы 19 населенных пунктов республики: Горловка, Михайловка, Широкая Балка, Новобахмутовка, Минеральное, Васильевка, Новоселовка Вторая, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Моспино, Сладкое, Шевченко, Степное, Егоровка, Никольское, Владимировка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Никитовском районе Горловки и Александровке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 75 обстрелов.