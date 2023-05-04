Украинские войска за сутки 76 раз обстреляли территорию ДНР

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"За истекшие сутки представительство сообщало о 76 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 41 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском девять обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На волновахском девять обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. (Противник совершил обстрелы) выпустив 360 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.