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Турецкий концерн оценил недавно найденное на юге страны месторождение нефти - РИА Новости, 04.05.2023
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04:28 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/neft-1869544974.html
Турецкий концерн оценил недавно найденное на юге страны месторождение нефти
Турецкий концерн оценил недавно найденное на юге страны месторождение нефти - РИА Новости, 04.05.2023
Турецкий концерн оценил недавно найденное на юге страны месторождение нефти
Новые месторождения нефти на юго-востоке Турции оцениваются в 70 миллиардов долларов, заявил гендиректор концерна TPAO Мелих Хан Бильгин. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T04:28
2023-05-04T04:28
турция
джизре
рабочая партия курдистана
цены на нефть
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СТАМБУЛ, 4 мая - РИА Новости. Новые месторождения нефти на юго-востоке Турции оцениваются в 70 миллиардов долларов, заявил гендиректор концерна TPAO Мелих Хан Бильгин. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил ранее об обнаружении месторождений нефти в горах Габар у города Джизре производительностью порядка 100 тысяч баррелей в сутки. По его словам, месторождение названо Айбюке Ялчын - в честь учительницы, убитой в 2017 году боевиками Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической. Нефть залегает на глубине в 2,6 километра, уточнил президент, данное месторождение позволит добывать больше нефти, чем сейчас. "Потенциал месторождений оценивается в 1 миллиард баррелей. Обнаруженная до этого нефть в Турции была низкого качества, а на новом месторождении нефть "арабского" качества, очень чистая", - заявил Бильгин телеканалу CNN Turk. Данные месторождения принесут ежегодный доход в размере трех миллиардов долларов, отметил Бильгин. По его словам, на уровень добычи в 100 тысяч баррелей в сутки планируется выйти в течение двух лет. "Ценность запасов месторождения Айбюке Ялчын можно оценить в 70 миллиардов долларов", - подчеркнул он. Эрдоган в декабре заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения с запасами 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти (примерно 21,3 миллиона тонн, используя коэффициент перевода 7,23), которые оцениваются в 12 миллиардов долларов. По его словам, это месторождение - одно из 10 крупнейших открытий, сделанных на суше в 2022 году.
https://ria.ru/20230419/turtsiya-1866481663.html
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турция, джизре, рабочая партия курдистана, цены на нефть
Турция, Джизре, Рабочая партия Курдистана, Цены на нефть
Турецкий концерн оценил недавно найденное на юге страны месторождение нефти

Глава TPAO Бильгин оценил новые месторождения нефти в Турции в 70 миллиардов долларов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГазовый факел нефтеперерабатывающей платформы
Газовый факел нефтеперерабатывающей платформы - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Газовый факел нефтеперерабатывающей платформы. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 4 мая - РИА Новости. Новые месторождения нефти на юго-востоке Турции оцениваются в 70 миллиардов долларов, заявил гендиректор концерна TPAO Мелих Хан Бильгин.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил ранее об обнаружении месторождений нефти в горах Габар у города Джизре производительностью порядка 100 тысяч баррелей в сутки. По его словам, месторождение названо Айбюке Ялчын - в честь учительницы, убитой в 2017 году боевиками Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической. Нефть залегает на глубине в 2,6 километра, уточнил президент, данное месторождение позволит добывать больше нефти, чем сейчас.
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"Потенциал месторождений оценивается в 1 миллиард баррелей. Обнаруженная до этого нефть в Турции была низкого качества, а на новом месторождении нефть "арабского" качества, очень чистая", - заявил Бильгин телеканалу CNN Turk.
Данные месторождения принесут ежегодный доход в размере трех миллиардов долларов, отметил Бильгин. По его словам, на уровень добычи в 100 тысяч баррелей в сутки планируется выйти в течение двух лет.
"Ценность запасов месторождения Айбюке Ялчын можно оценить в 70 миллиардов долларов", - подчеркнул он.
Эрдоган в декабре заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения с запасами 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти (примерно 21,3 миллиона тонн, используя коэффициент перевода 7,23), которые оцениваются в 12 миллиардов долларов. По его словам, это месторождение - одно из 10 крупнейших открытий, сделанных на суше в 2022 году.
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