https://ria.ru/20230504/nebenzya-1869777846.html

"Мир по-американски" идет к закату, заявил Небензя

"Мир по-американски" идет к закату, заявил Небензя - РИА Новости, 04.05.2023

"Мир по-американски" идет к закату, заявил Небензя

Доминирование Запада или "мир по-американски" идет к закату, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T20:12

2023-05-04T20:12

2023-05-04T20:12

в мире

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сша

василий небензя

оон

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ООН, 4 мая – РИА Новости. Доминирование Запада или "мир по-американски" идет к закату, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "И пусть в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и ряде других столиц по-прежнему до исступления кричат о якобы неспровоцированной российской агрессии, истинные причины наблюдаемых нами сегодня тектонических преобразований хорошо понятны любому мало-мальски подготовленному наблюдателю", - добавил он. По словам постпреда, "помимо антиконституционного переворота в Киеве в 2014 году и восьмилетнего потакания преступлениям киевского режима против мирного населения юго-востока Украины, это еще и отказ коллективного Запада от принципа неделимости безопасности в угоду расширению НАТО". "Вопрос о том, куда мы дрейфуем и как будет выглядеть обновленная система международных отношений, сегодня остается открытым. Ясно одно – мир больше не будет однополярным и западное доминирование или мир по-американски идет к закату", - подчеркнул Небензя.

https://ria.ru/20230503/zapad-1869297885.html

https://ria.ru/20230425/maduro-1867478752.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, сша, василий небензя, оон, нато