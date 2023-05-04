https://ria.ru/20230504/nebenzya-1869777846.html
"Мир по-американски" идет к закату, заявил Небензя
"Мир по-американски" идет к закату, заявил Небензя - РИА Новости, 04.05.2023
"Мир по-американски" идет к закату, заявил Небензя
Доминирование Запада или "мир по-американски" идет к закату, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T20:12
2023-05-04T20:12
2023-05-04T20:12
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ООН, 4 мая – РИА Новости. Доминирование Запада или "мир по-американски" идет к закату, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "И пусть в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и ряде других столиц по-прежнему до исступления кричат о якобы неспровоцированной российской агрессии, истинные причины наблюдаемых нами сегодня тектонических преобразований хорошо понятны любому мало-мальски подготовленному наблюдателю", - добавил он. По словам постпреда, "помимо антиконституционного переворота в Киеве в 2014 году и восьмилетнего потакания преступлениям киевского режима против мирного населения юго-востока Украины, это еще и отказ коллективного Запада от принципа неделимости безопасности в угоду расширению НАТО". "Вопрос о том, куда мы дрейфуем и как будет выглядеть обновленная система международных отношений, сегодня остается открытым. Ясно одно – мир больше не будет однополярным и западное доминирование или мир по-американски идет к закату", - подчеркнул Небензя.
https://ria.ru/20230503/zapad-1869297885.html
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РИА Новости
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В мире, Россия, США, Василий Небензя, ООН, НАТО
"Мир по-американски" идет к закату, заявил Небензя
Постпред при ООН Небензя: западное доминирование или мир по-американски идет к закату