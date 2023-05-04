https://ria.ru/20230504/moskva-1869535984.html

Ряд улиц в центре Москвы в четверг временно закроют для проезда

Ряд улиц в центре Москвы в четверг временно закроют для проезда - РИА Новости, 04.05.2023

Ряд улиц в центре Москвы в четверг временно закроют для проезда

Ряд улиц в центре Москвы будет временно закрыт для проезда в четверг, сообщили в департаменте транспорта столицы. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T00:39

2023-05-04T00:39

2023-05-04T05:41

москва

садовое кольцо (москва)

общество

парад победы

новый арбат

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы будет временно закрыт для проезда в четверг, сообщили в департаменте транспорта столицы.С 16.30 движение перекроют на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. С 17.30 нельзя будет проехать на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвской, Устьинской и Кремлёвской набережных.Также движение будет ограничено с 22.30 на улицах Большая Садовая, Новый Арбат и на Большом Каменном мосту, с 23.30 — на улицах Большая Полянка, 2-я Брестская, Новый Арбат, на участке Садового кольца, а также на Волгоградском проспекте.К тому же, до 13.00 9 мая в местах ограничений запрещена парковка. А с 16.30 четверга до 3.00 пятницы в переулках Маяковского и Марксистском, а также на улицах Александра Солженицына и Таганская будет организовано двустороннее движение.Для поездок по городу в департаменте рекомендуют воспользоваться городским транспортом.

https://radiosputnik.ria.ru/20230503/avtovokzal-1869426743.html

https://ria.ru/20230427/moskva-1868005575.html

москва

садовое кольцо (москва)

новый арбат

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москва, садовое кольцо (москва), общество, парад победы, новый арбат