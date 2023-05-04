https://ria.ru/20230504/moshenniki-1869548093.html
Названо число жалоб на мошенников, выдающих себя за сотрудников Центробанка
Названо число жалоб на мошенников, выдающих себя за сотрудников Центробанка - РИА Новости, 04.05.2023
Названо число жалоб на мошенников, выдающих себя за сотрудников Центробанка
Мошенники в последнее время стали чаще использовать схемы, в которых упоминается Банк России, регулятор принял уже около 2 тысяч обращений граждан, которые... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T06:10
2023-05-04T06:10
2023-05-04T06:10
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мошенники в последнее время стали чаще использовать схемы, в которых упоминается Банк России, регулятор принял уже около 2 тысяч обращений граждан, которые столкнулись с такими уловками, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. "В Банк России уже поступило около 2 тысяч обращений граждан, которые либо столкнулись с попытками хищения денег таким способом, либо пострадали из-за подобных мошеннических схем", - добавили в пресс-службе. ЦБ напомнил, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов. "Банк России рекомендует гражданам сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или способом (телефонный звонок, сайт, электронное письмо) их ни пытались узнать", - заключил регулятор.
https://ria.ru/20230426/moshennik-1867757000.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Названо число жалоб на мошенников, выдающих себя за сотрудников Центробанка
Банк России сообщил о двух тысячах жалоб на мошенников, выдающих себя за его сотрудников
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мошенники в последнее время стали чаще использовать схемы, в которых упоминается Банк России, регулятор принял уже около 2 тысяч обращений граждан, которые столкнулись с такими уловками, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
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"Банк России отмечает, что в последнее время злоумышленники для хищения денег у граждан стали чаще применять мошеннические схемы, в которых так или иначе упоминается Банк России (мошенники представляются "сотрудниками Центробанка", предлагают "перевести деньги на специальный безопасный счет в Центробанке" и другие)", - рассказали в ЦБ.
"В Банк России уже поступило около 2 тысяч обращений граждан, которые либо столкнулись с попытками хищения денег таким способом, либо пострадали из-за подобных мошеннических схем", - добавили в пресс-службе.
ЦБ напомнил, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов.
"Банк России
рекомендует гражданам сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или способом (телефонный звонок, сайт, электронное письмо) их ни пытались узнать", - заключил регулятор.
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