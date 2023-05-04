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Жителям Молдавии за ношение георгиевской ленты грозит штраф до 500 долларов - РИА Новости, 04.05.2023
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12:02 04.05.2023 (обновлено: 12:06 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/moldaviya-1869614773.html
Жителям Молдавии за ношение георгиевской ленты грозит штраф до 500 долларов
Жителям Молдавии за ношение георгиевской ленты грозит штраф до 500 долларов - РИА Новости, 04.05.2023
Жителям Молдавии за ношение георгиевской ленты грозит штраф до 500 долларов
Демонстрация георгиевской ленты в Молдавии запрещена, физическим лицам за ее ношение грозит штраф в размере до 500 долларов, юридическим - до 1670 долларов,... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:02
2023-05-04T12:06
в мире
молдавия
украина
российская империя
дорин речан
день победы
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Демонстрация георгиевской ленты в Молдавии запрещена, физическим лицам за ее ношение грозит штраф в размере до 500 долларов, юридическим - до 1670 долларов, заявил глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану. "Если двухцветная лента не является частью награды или медали, она запрещена, так же как и символы V и Z. Эти ленты не производятся на территории Молдавии, преимущественно они ввозятся из-за рубежа. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере от 4,5 тысячи до 9 тысяч леев (250-500 долларов - ред.), административных лицам — от 9 тысяч до 18 тысяч леев (500-1000 долларов - ред.), юридическим лицам — от 18 тысяч до 30 тысяч леев (1000 -1670 долларов - ред.)", - заявил Чернэуцану на брифинге. Он обратился к жителям Молдавии с просьбой подчиняться нормам законодательства и не поддаваться на провокации. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты, однако полиции придется доказать, что символ демонстрируется для "прославления войны и агрессии". В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20230429/moldavia-1868748325.html
https://ria.ru/20230427/shtrafy-1868169845.html
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в мире, молдавия, украина, российская империя, дорин речан, день победы
В мире, Молдавия, Украина, Российская империя, Дорин Речан, День Победы
Жителям Молдавии за ношение георгиевской ленты грозит штраф до 500 долларов

Жителям Молдавии за ношение георгиевской ленты и знаков V и Z грозит штраф до 500 долларов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Георгиевская ленточка. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Демонстрация георгиевской ленты в Молдавии запрещена, физическим лицам за ее ношение грозит штраф в размере до 500 долларов, юридическим - до 1670 долларов, заявил глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану.
"Если двухцветная лента не является частью награды или медали, она запрещена, так же как и символы V и Z. Эти ленты не производятся на территории Молдавии, преимущественно они ввозятся из-за рубежа. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере от 4,5 тысячи до 9 тысяч леев (250-500 долларов - ред.), административных лицам — от 9 тысяч до 18 тысяч леев (500-1000 долларов - ред.), юридическим лицам — от 18 тысяч до 30 тысяч леев (1000 -1670 долларов - ред.)", - заявил Чернэуцану на брифинге.
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Он обратился к жителям Молдавии с просьбой подчиняться нормам законодательства и не поддаваться на провокации.
«
"Каждый случай будет задокументирован, рассмотрен и оценен через призму закона. Абсурдно полагать, что разрешено ношение, но запрещены использование, хранение и продажа", - подчеркнул глава полиции.
Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты, однако полиции придется доказать, что символ демонстрируется для "прославления войны и агрессии".
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
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