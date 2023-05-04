Жителям Молдавии за ношение георгиевской ленты грозит штраф до 500 долларов
Жителям Молдавии за ношение георгиевской ленты и знаков V и Z грозит штраф до 500 долларов
Георгиевская ленточка. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Демонстрация георгиевской ленты в Молдавии запрещена, физическим лицам за ее ношение грозит штраф в размере до 500 долларов, юридическим - до 1670 долларов, заявил глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану.
"Если двухцветная лента не является частью награды или медали, она запрещена, так же как и символы V и Z. Эти ленты не производятся на территории Молдавии, преимущественно они ввозятся из-за рубежа. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере от 4,5 тысячи до 9 тысяч леев (250-500 долларов - ред.), административных лицам — от 9 тысяч до 18 тысяч леев (500-1000 долларов - ред.), юридическим лицам — от 18 тысяч до 30 тысяч леев (1000 -1670 долларов - ред.)", - заявил Чернэуцану на брифинге.
Он обратился к жителям Молдавии с просьбой подчиняться нормам законодательства и не поддаваться на провокации.
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"Каждый случай будет задокументирован, рассмотрен и оценен через призму закона. Абсурдно полагать, что разрешено ношение, но запрещены использование, хранение и продажа", - подчеркнул глава полиции.
Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты, однако полиции придется доказать, что символ демонстрируется для "прославления войны и агрессии".
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.