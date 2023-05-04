https://ria.ru/20230504/moldaviya-1869614773.html

Жителям Молдавии за ношение георгиевской ленты грозит штраф до 500 долларов

Жителям Молдавии за ношение георгиевской ленты грозит штраф до 500 долларов - РИА Новости, 04.05.2023

Жителям Молдавии за ношение георгиевской ленты грозит штраф до 500 долларов

Демонстрация георгиевской ленты в Молдавии запрещена, физическим лицам за ее ношение грозит штраф в размере до 500 долларов, юридическим - до 1670 долларов,... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:02

2023-05-04T12:02

2023-05-04T12:06

в мире

молдавия

украина

российская империя

дорин речан

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867554902_0:163:3071:1890_1920x0_80_0_0_2c1bce99814e700c0d9bee4b1bbbf4ef.jpg

КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Демонстрация георгиевской ленты в Молдавии запрещена, физическим лицам за ее ношение грозит штраф в размере до 500 долларов, юридическим - до 1670 долларов, заявил глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану. "Если двухцветная лента не является частью награды или медали, она запрещена, так же как и символы V и Z. Эти ленты не производятся на территории Молдавии, преимущественно они ввозятся из-за рубежа. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере от 4,5 тысячи до 9 тысяч леев (250-500 долларов - ред.), административных лицам — от 9 тысяч до 18 тысяч леев (500-1000 долларов - ред.), юридическим лицам — от 18 тысяч до 30 тысяч леев (1000 -1670 долларов - ред.)", - заявил Чернэуцану на брифинге. Он обратился к жителям Молдавии с просьбой подчиняться нормам законодательства и не поддаваться на провокации. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты, однако полиции придется доказать, что символ демонстрируется для "прославления войны и агрессии". В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20230429/moldavia-1868748325.html

https://ria.ru/20230427/shtrafy-1868169845.html

молдавия

украина

российская империя

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, украина, российская империя, дорин речан, день победы