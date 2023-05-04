https://ria.ru/20230504/migranty-1869546177.html

Город на границе США наводнили мигранты, ожидающие отмену нормы о высылке

Город на границе США наводнили мигранты, ожидающие отмену нормы о высылке - РИА Новости, 04.05.2023

Город на границе США наводнили мигранты, ожидающие отмену нормы о высылке

Тысячи мигрантов наводнили центр города Эль-Пасо в американском штате Техас, расположенном вблизи границы США и Мексики, за неделю до завершения действия... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T05:18

2023-05-04T05:18

2023-05-04T05:18

сша

джо байден

тед круз (сенатор от штата техас)

дональд трамп

в мире

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ЭЛЬ-ПАСО (ТЕХАС), 4 мая - РИА Новости. Тысячи мигрантов наводнили центр города Эль-Пасо в американском штате Техас, расположенном вблизи границы США и Мексики, за неделю до завершения действия законодательной нормы "Раздел 42", передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее стало известно о решении администрации президента США Джо Байдена дополнительно разместить 1,5 тысячи военных на границе с Мексикой. Как писала газета Washington Post, отправка военных на границу связана с намеченной на 11 мая отменой введенной при администрации Дональда Трампа законодательной нормы "Раздел 42", позволяющей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов, где высок риск заболевания коронавирусом. Ожидается, что после отмены указанной нормы южную границу США захлестнет массовый приток нелегальных мигрантов. Однако сами нелегальные беженцы в беседе с РИА Новости выразили мнение, что въезд на американскую территорию станет труднее, поскольку могут ужесточиться ограничения в рамках других иммиграционных норм. В настоящее время на улицах Эль-Пасо тысячи мигрантов в антисанитарных условиях спят под одеялами вокруг местной церкви Святого Сердца. По оценкам полиции города, только вблизи нее размещаются порядка 1,7 тысячи человек. "Нам приходится спать вне церкви, честно говоря, это тяжело", - заявил РИА Новости 38-летний нелегальный мигрант из Венесуэлы Мануэль Годой. По его словам, многие мигранты в церкви ждут получения дополнительных иммиграционных или проездных документов от властей. По его оценкам, мигранты начали собираться в церкви около месяца назад, но массовая концентрация нелегалов возникла на прошлой неделе. Большую часть мигрантов представляют молодые мужчины из Венесуэлы с документами и без, однако на улицах также находятся десятки женщин и детей. Часть мигрантов не первый раз попадает в США с целью остаться в стране, после того как ранее американские власти их уже депортировали. "Меня депортировали две недели назад, в тот день 6 тысяч из нас сдались. Они допустили только 2 тысячи женщин и детей, остальных выгнали в Хуарес (соседний с Эль-Пасо город в Мексике на границе с США)", - признался 33-летний мигрант из Венесуэлы Джозеф Эскобар. Он сообщил, что ждет, пока его семья в Венесуэле отправит ему деньги, чтобы добраться до Денвера в штате Колорадо, где он рассчитывает посетить агентство по делам беженцев, помогающее мигрантам добраться до места назначения. Эскобар планирует добраться до Чикаго в поисках работы. Как отмечает мигрантка из Венесуэлы Лоли Гонсалес, которая была одной из немногих женщин с детьми в церкви, покинуть дом ее заставила сложная ситуация на родине. "У меня нет семьи в Соединенных Штатах. Я приехала с двумя детьми, потому что ситуация в Венесуэле сложная", - сообщила Гонсалес. "Вы ничего не можете себе позволить, даже имея три работы. Я хочу добраться до Нью-Йорка, чтобы работать, и отдать детей в школу", - добавила она. Проблема безопасности на границе ухудшаетсяРанее мэр Эль-Пасо Оскар Лисер объявил чрезвычайное положение, опасаясь кратного роста числа мигрантов, а бывший президент США Дональд Трамп, при администрации которого стали применять "Раздел 42", предсказал стране катаклизм из-за грядущего наплыва нелегалов. Власти других приграничных городов в Техасе, включая Ларедо и Браунсвилл, также объявили чрезвычайное положение, чтобы подготовиться к возможному обострению пограничного кризиса. В Эль-Пасо участки американо-мексиканской границы укреплены дополнительным временным ограждением и колючей проволокой поверх высокого забора вдоль границы. По периметру территории страны также присутствует большое количество полицейских от Техаса, сотрудников пограничной патрульной службы США и военнослужащих национальной гвардии. По словам представителя пограничной таможенной службы США, мигрантов без надлежащих документов, подтверждающих, что они въехали в страну на законных основаниях, будут задерживать и арестовывать, с ними намерены поступать в соответствии с иммиграционными законами США. "В ответ на то, что мигранты уклоняются от задержания в районе Эль-Пасо, пограничный патруль США увеличил количество агентов, патрулирующих территорию", - сообщил РИА Новости представитель службы. Он добавил, что сотрудники патруля проводят действия принудительного характера в соответствии с политикой министерства внутренней безопасности страны. "Однако есть охраняемые районы, доступ к которым у агентов пограничного патруля будет ограничен", - указал представитель ведомства. Трюк, а не борьба с "цунами"В среду во время пресс-конференции сенаторы от Техаса Тед Круз и Джон Корнин предупредили, что нынешний поток нелегальных мигрантов, хлынувший через границу США и Мексики, превратится в цунами после окончания действия "Раздела 42". Американский конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что решение Байдена направить военнослужащих армии для поддержки на американо-мексиканском направлении является лишь политическим трюком. "Это трюк. Войска направляются для помощи в приеме и задержании нарушителей закона, проникающих в нашу страну, а не для защиты границы от нашествия захватчиков", - заявил Госар, комментируя решение Байдена об отправке военнослужащих на границу. Рекордное за все время количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена. В 2021 и 2022 годах число нелегальных беженцев побило рекорды, превысив 2,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20230108/bayden-1843548289.html

https://ria.ru/20230411/tunis-1864494935.html

https://ria.ru/20230420/migrant-1866673150.html

https://ria.ru/20230407/migranty-1863720287.html

сша

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сша, джо байден, тед круз (сенатор от штата техас), дональд трамп, в мире