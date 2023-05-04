Атака на Кремль приведет к эскалации конфликта, считает Медведев
Медведев: атака на Кремль приведет к эскалации конфликта, этого и хотят в США и в Брюсселе
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об атаке БПЛА, заявил, что она приведет к эскалации конфликта, этого и хотят США и ряд чиновников в Брюсселе.
Боррель заявил, что ЕС призывает Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта.
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"Именно к эскалации конфликта этот теракт, осуществленный киевскими властями под руководством США и с одобрения властей ЕС, и приведет. Этого и хочет Вашингтон и многие недоумки в Брюсселе", - написал Медведев в Twitter на английском языке.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.