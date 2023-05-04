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Атака на Кремль приведет к эскалации конфликта, считает Медведев - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 04.05.2023 (обновлено: 14:58 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/medvedev-1869678012.html
Атака на Кремль приведет к эскалации конфликта, считает Медведев
Атака на Кремль приведет к эскалации конфликта, считает Медведев - РИА Новости, 04.05.2023
Атака на Кремль приведет к эскалации конфликта, считает Медведев
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об атаке БПЛА, заявил, что она приведет к эскалации РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:50
2023-05-04T14:58
в мире
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
жозеп боррель
владимир путин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об атаке БПЛА, заявил, что она приведет к эскалации конфликта, этого и хотят США и ряд чиновников в Брюсселе.Боррель заявил, что ЕС призывает Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
https://ria.ru/20230504/terrorizm-1869630758.html
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в мире, россия, дмитрий медведев, жозеп боррель, владимир путин
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Жозеп Боррель, Владимир Путин
Атака на Кремль приведет к эскалации конфликта, считает Медведев

Медведев: атака на Кремль приведет к эскалации конфликта, этого и хотят в США и в Брюсселе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об атаке БПЛА, заявил, что она приведет к эскалации конфликта, этого и хотят США и ряд чиновников в Брюсселе.
Боррель заявил, что ЕС призывает Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта.
«
"Именно к эскалации конфликта этот теракт, осуществленный киевскими властями под руководством США и с одобрения властей ЕС, и приведет. Этого и хочет Вашингтон и многие недоумки в Брюсселе", - написал Медведев в Twitter на английском языке.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий МедведевЖозеп БоррельВладимир Путин
 
 
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