https://ria.ru/20230504/medvedev-1869678012.html

Атака на Кремль приведет к эскалации конфликта, считает Медведев

Атака на Кремль приведет к эскалации конфликта, считает Медведев - РИА Новости, 04.05.2023

Атака на Кремль приведет к эскалации конфликта, считает Медведев

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об атаке БПЛА, заявил, что она приведет к эскалации РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:50

2023-05-04T14:50

2023-05-04T14:58

в мире

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

жозеп боррель

владимир путин

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об атаке БПЛА, заявил, что она приведет к эскалации конфликта, этого и хотят США и ряд чиновников в Брюсселе.Боррель заявил, что ЕС призывает Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.

https://ria.ru/20230504/terrorizm-1869630758.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, дмитрий медведев, жозеп боррель, владимир путин