https://ria.ru/20230504/mazut-1869642415.html
На Ставрополье возле завода загорелись бочки с мазутом
На Ставрополье возле завода загорелись бочки с мазутом - РИА Новости, 04.05.2023
На Ставрополье возле завода загорелись бочки с мазутом
Бочки с мазутом загорелись днем в четверг на территории у завода в Ставропольском крае, пожар локализован на площади в 500 квадратных метров, сообщило ГУМЧС по... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:26
2023-05-04T13:26
2023-05-04T13:46
происшествия
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
НАЛЬЧИК, 4 мая – РИА Новости. Бочки с мазутом загорелись днем в четверг на территории у завода в Ставропольском крае, пожар локализован на площади в 500 квадратных метров, сообщило ГУМЧС по региону. "В 11.20 мск в четверг поступило сообщение о пожаре вблизи завода "Евробетон" в хуторе Ташла Шпаковского муниципального округа, горят бочки с мазутом, пожару присвоен второй ранг. В 12.50 мск пожар на открытой территории локализован на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пострадавших нет. В тушении участвуют 63 человека и 18 единиц техники.Региональная прокуратура сообщила, что по факту пожара проводится проверка. "Будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в релизе.
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
На Ставрополье возле завода загорелись бочки с мазутом
На Ставрополье возле завода на площади 500 квадратных метров загорелись бочки с мазутом
НАЛЬЧИК, 4 мая – РИА Новости. Бочки с мазутом загорелись днем в четверг на территории у завода в Ставропольском крае, пожар локализован на площади в 500 квадратных метров, сообщило ГУМЧС по региону.
"В 11.20 мск в четверг поступило сообщение о пожаре вблизи завода "Евробетон" в хуторе Ташла Шпаковского муниципального округа, горят бочки с мазутом, пожару присвоен второй ранг. В 12.50 мск пожар на открытой территории локализован на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пострадавших нет. В тушении участвуют 63 человека и 18 единиц техники.
Региональная прокуратура сообщила, что по факту пожара проводится проверка. "Будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в релизе.