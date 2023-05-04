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На Ставрополье возле завода загорелись бочки с мазутом

На Ставрополье возле завода загорелись бочки с мазутом - РИА Новости, 04.05.2023

На Ставрополье возле завода загорелись бочки с мазутом

Бочки с мазутом загорелись днем в четверг на территории у завода в Ставропольском крае, пожар локализован на площади в 500 квадратных метров, сообщило ГУМЧС по... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:26

2023-05-04T13:26

2023-05-04T13:46

происшествия

ставропольский край

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НАЛЬЧИК, 4 мая – РИА Новости. Бочки с мазутом загорелись днем в четверг на территории у завода в Ставропольском крае, пожар локализован на площади в 500 квадратных метров, сообщило ГУМЧС по региону. "В 11.20 мск в четверг поступило сообщение о пожаре вблизи завода "Евробетон" в хуторе Ташла Шпаковского муниципального округа, горят бочки с мазутом, пожару присвоен второй ранг. В 12.50 мск пожар на открытой территории локализован на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пострадавших нет. В тушении участвуют 63 человека и 18 единиц техники.Региональная прокуратура сообщила, что по факту пожара проводится проверка. "Будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в релизе.

ставропольский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ставропольский край