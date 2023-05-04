https://ria.ru/20230504/maykl-1869588935.html
Один из самых успешных певцов в мире войдет в Зал славы рок-н-ролла
Один из самых успешных певцов в мире войдет в Зал славы рок-н-ролла - РИА Новости, 04.05.2023
Один из самых успешных певцов в мире войдет в Зал славы рок-н-ролла
Британский певец Джордж Майкл в этом году посмертно войдет в Зал славы рок-н-ролла. Церемония награждения состоится третьего ноября в Нью-Йорке, сообщает NME. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:09
2023-05-04T11:09
2023-05-04T11:14
шоубиз
джордж майкл (йоргос кириакос панайотоу)
нью-йорк (город)
знаменитости
сша
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/21/1009822157_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_4011293afd103ac0629187570ec06be7.jpg
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Британский певец Джордж Майкл в этом году посмертно войдет в Зал славы рок-н-ролла. Церемония награждения состоится третьего ноября в Нью-Йорке, сообщает NME.Исполнитель хита Careless Whisper, которого не стало в 2016 году, вошел в список благодаря своим поклонникам, которые проголосовали за него на сайте Зала славы рок-н-ролла.В этом году также наградят певиц Кейт Буш и Шерил Кроу, рэп-исполнительницу Мисси Эллиотт и группу Rage Against the Machine.В прошлом году в список вошли Эминем, Лайонел Ричи, Долли Партон, Duran Duran и The Eurythmics.Зал славы рок-н-ролла – американская музыкальная премия, основанная в 1983 году. Она выдается артистам, композиторам и продюсерам за вклад в индустрию. Попасть в список могут те деятели искусства, чьи синглы вышли 25 лет назад. В голосовании участвуют более 1000 экспертов: критиков, педагогов, журналистов.
https://ria.ru/20230205/gremmi-1849817383.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/21/1009822157_145:0:2500:1766_1920x0_80_0_0_d202a07c1c6b615c63398892472bb865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж майкл (йоргос кириакос панайотоу), нью-йорк (город), знаменитости, сша, музыка
Шоубиз, Джордж Майкл (Йоргос Кириакос Панайотоу), Нью-Йорк (город), Знаменитости, США, Музыка
Один из самых успешных певцов в мире войдет в Зал славы рок-н-ролла
Певец Джордж Майкл посмертно войдет в Зал славы рок-н-ролла в 2023 году
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости.
Британский певец Джордж Майкл в этом году посмертно войдет в Зал славы рок-н-ролла. Церемония награждения состоится третьего ноября в Нью-Йорке, сообщает
NME.
Исполнитель хита Careless Whisper, которого не стало в 2016 году, вошел в список благодаря своим поклонникам, которые проголосовали за него на сайте Зала славы рок-н-ролла.
В этом году также наградят певиц Кейт Буш и Шерил Кроу, рэп-исполнительницу Мисси Эллиотт и группу Rage Against the Machine.
В прошлом году в список вошли
Эминем, Лайонел Ричи, Долли Партон, Duran Duran и The Eurythmics.
Зал славы рок-н-ролла – американская музыкальная премия, основанная в 1983 году. Она выдается артистам, композиторам и продюсерам за вклад в индустрию. Попасть в список могут те деятели искусства, чьи синглы вышли 25 лет назад. В голосовании участвуют более 1000 экспертов: критиков, педагогов, журналистов.
В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии "Грэмми"