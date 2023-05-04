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Один из самых успешных певцов в мире войдет в Зал славы рок-н-ролла - РИА Новости, 04.05.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:09 04.05.2023 (обновлено: 11:14 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/maykl-1869588935.html
Один из самых успешных певцов в мире войдет в Зал славы рок-н-ролла
Один из самых успешных певцов в мире войдет в Зал славы рок-н-ролла - РИА Новости, 04.05.2023
Один из самых успешных певцов в мире войдет в Зал славы рок-н-ролла
Британский певец Джордж Майкл в этом году посмертно войдет в Зал славы рок-н-ролла. Церемония награждения состоится третьего ноября в Нью-Йорке, сообщает NME. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:09
2023-05-04T11:14
шоубиз
джордж майкл (йоргос кириакос панайотоу)
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знаменитости
сша
музыка
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Британский певец Джордж Майкл в этом году посмертно войдет в Зал славы рок-н-ролла. Церемония награждения состоится третьего ноября в Нью-Йорке, сообщает NME.Исполнитель хита Careless Whisper, которого не стало в 2016 году, вошел в список благодаря своим поклонникам, которые проголосовали за него на сайте Зала славы рок-н-ролла.В этом году также наградят певиц Кейт Буш и Шерил Кроу, рэп-исполнительницу Мисси Эллиотт и группу Rage Against the Machine.В прошлом году в список вошли Эминем, Лайонел Ричи, Долли Партон, Duran Duran и The Eurythmics.Зал славы рок-н-ролла – американская музыкальная премия, основанная в 1983 году. Она выдается артистам, композиторам и продюсерам за вклад в индустрию. Попасть в список могут те деятели искусства, чьи синглы вышли 25 лет назад. В голосовании участвуют более 1000 экспертов: критиков, педагогов, журналистов.
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джордж майкл (йоргос кириакос панайотоу), нью-йорк (город), знаменитости, сша, музыка
Шоубиз, Джордж Майкл (Йоргос Кириакос Панайотоу), Нью-Йорк (город), Знаменитости, США, Музыка
Один из самых успешных певцов в мире войдет в Зал славы рок-н-ролла

Певец Джордж Майкл посмертно войдет в Зал славы рок-н-ролла в 2023 году

© AP Photo / Francois MoriПевец Джордж Майкл
Певец Джордж Майкл - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Британский певец Джордж Майкл в этом году посмертно войдет в Зал славы рок-н-ролла. Церемония награждения состоится третьего ноября в Нью-Йорке, сообщает NME.
Исполнитель хита Careless Whisper, которого не стало в 2016 году, вошел в список благодаря своим поклонникам, которые проголосовали за него на сайте Зала славы рок-н-ролла.
В этом году также наградят певиц Кейт Буш и Шерил Кроу, рэп-исполнительницу Мисси Эллиотт и группу Rage Against the Machine.
В прошлом году в список вошли Эминем, Лайонел Ричи, Долли Партон, Duran Duran и The Eurythmics.
Зал славы рок-н-ролла – американская музыкальная премия, основанная в 1983 году. Она выдается артистам, композиторам и продюсерам за вклад в индустрию. Попасть в список могут те деятели искусства, чьи синглы вышли 25 лет назад. В голосовании участвуют более 1000 экспертов: критиков, педагогов, журналистов.
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ШоубизДжордж Майкл (Йоргос Кириакос Панайотоу)Нью-Йорк (город)ЗнаменитостиСШАМузыка
 
 
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