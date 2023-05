https://ria.ru/20230504/maykl-1869588935.html

Один из самых успешных певцов в мире войдет в Зал славы рок-н-ролла

Британский певец Джордж Майкл в этом году посмертно войдет в Зал славы рок-н-ролла. Церемония награждения состоится третьего ноября в Нью-Йорке, сообщает NME.

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Британский певец Джордж Майкл в этом году посмертно войдет в Зал славы рок-н-ролла. Церемония награждения состоится третьего ноября в Нью-Йорке, сообщает NME.Исполнитель хита Careless Whisper, которого не стало в 2016 году, вошел в список благодаря своим поклонникам, которые проголосовали за него на сайте Зала славы рок-н-ролла.В этом году также наградят певиц Кейт Буш и Шерил Кроу, рэп-исполнительницу Мисси Эллиотт и группу Rage Against the Machine.В прошлом году в список вошли Эминем, Лайонел Ричи, Долли Партон, Duran Duran и The Eurythmics.Зал славы рок-н-ролла – американская музыкальная премия, основанная в 1983 году. Она выдается артистам, композиторам и продюсерам за вклад в индустрию. Попасть в список могут те деятели искусства, чьи синглы вышли 25 лет назад. В голосовании участвуют более 1000 экспертов: критиков, педагогов, журналистов.

