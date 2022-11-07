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Эминема, Duran Duran и The Eurythmics включили в Зал славы рок-н-ролла - РИА Новости, 07.11.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221107/eminem-1829623707.html
Эминема, Duran Duran и The Eurythmics включили в Зал славы рок-н-ролла
Эминема, Duran Duran и The Eurythmics включили в Зал славы рок-н-ролла - РИА Новости, 07.11.2022
Эминема, Duran Duran и The Eurythmics включили в Зал славы рок-н-ролла
В Лос-Анджелесе прошла 37-я церемония включения артистов в Зал славы рок-н-ролла за вклад в развитие музыкальной индустрии. Об этом сообщил NBC. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:11
2022-11-07T13:11
шоубиз
лос-анджелес
маршалл брюс мэтерс (эминем)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла 37-я церемония включения артистов в Зал славы рок-н-ролла за вклад в развитие музыкальной индустрии. Об этом сообщил NBC. В этом году премии удостоились Эминем, Лайонел Ричи, Долли Партон, Duran Duran и The Eurythmics.Все исполнители смогли посетить мероприятие, кроме бывшего гитариста Duran Duran Энди Тейлора. Он проходил лечение от онкологического заболевания. Зал славы рок-н-ролла – американская музыкальная премия, основанная в 1983 году. Она выдавалась популярным музыкантам, продюсерам и вокалистам за значительный вклад в музыкальную индустрию. В голосовании участвовали более 1000 экспертов: музыковеды, преподаватели, журналисты. В прошлом году лауреатами стали Тина Тернер, The Go-Go’s, Джей-Зи, Foo Fighters, Кэрол Кинг и Тодд Рандгрен.Ранее Российская академия музыки им. Гнесиных (РАМ) сообщила о запуске своего музыкального лейбла в поддержку локальных талантов. Структура будет поделена по направлениям: академическая, народная и эстрадно-джазовая музыка.
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лос-анджелес, маршалл брюс мэтерс (эминем), duran duran
Шоубиз, Лос-Анджелес, Маршалл Брюс Мэтерс (Эминем), Duran Duran
13:11 07.11.2022
 
Эминема, Duran Duran и The Eurythmics включили в Зал славы рок-н-ролла

Эминем, Duran Duran и The Eurythmics вошли в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Chris PizzelloЭминем на 92-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде, Лос-Анджелес
Эминем на 92-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде, Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла 37-я церемония включения артистов в Зал славы рок-н-ролла за вклад в развитие музыкальной индустрии. Об этом сообщил NBC.
В этом году премии удостоились Эминем, Лайонел Ричи, Долли Партон, Duran Duran и The Eurythmics.
Все исполнители смогли посетить мероприятие, кроме бывшего гитариста Duran Duran Энди Тейлора. Он проходил лечение от онкологического заболевания.
Зал славы рок-н-ролла – американская музыкальная премия, основанная в 1983 году. Она выдавалась популярным музыкантам, продюсерам и вокалистам за значительный вклад в музыкальную индустрию. В голосовании участвовали более 1000 экспертов: музыковеды, преподаватели, журналисты.
В прошлом году лауреатами стали Тина Тернер, The Go-Go’s, Джей-Зи, Foo Fighters, Кэрол Кинг и Тодд Рандгрен.
Ранее Российская академия музыки им. Гнесиных (РАМ) сообщила о запуске своего музыкального лейбла в поддержку локальных талантов. Структура будет поделена по направлениям: академическая, народная и эстрадно-джазовая музыка.
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ШоубизЛос-АнджелесМаршалл Брюс Мэтерс (Эминем)Duran Duran
 
 
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