https://ria.ru/20221107/eminem-1829623707.html

Эминема, Duran Duran и The Eurythmics включили в Зал славы рок-н-ролла

Эминема, Duran Duran и The Eurythmics включили в Зал славы рок-н-ролла - РИА Новости, 07.11.2022

Эминема, Duran Duran и The Eurythmics включили в Зал славы рок-н-ролла

В Лос-Анджелесе прошла 37-я церемония включения артистов в Зал славы рок-н-ролла за вклад в развитие музыкальной индустрии. Об этом сообщил NBC. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:11

2022-11-07T13:11

2022-11-07T13:11

шоубиз

лос-анджелес

маршалл брюс мэтерс (эминем)

duran duran

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла 37-я церемония включения артистов в Зал славы рок-н-ролла за вклад в развитие музыкальной индустрии. Об этом сообщил NBC. В этом году премии удостоились Эминем, Лайонел Ричи, Долли Партон, Duran Duran и The Eurythmics.Все исполнители смогли посетить мероприятие, кроме бывшего гитариста Duran Duran Энди Тейлора. Он проходил лечение от онкологического заболевания. Зал славы рок-н-ролла – американская музыкальная премия, основанная в 1983 году. Она выдавалась популярным музыкантам, продюсерам и вокалистам за значительный вклад в музыкальную индустрию. В голосовании участвовали более 1000 экспертов: музыковеды, преподаватели, журналисты. В прошлом году лауреатами стали Тина Тернер, The Go-Go’s, Джей-Зи, Foo Fighters, Кэрол Кинг и Тодд Рандгрен.Ранее Российская академия музыки им. Гнесиных (РАМ) сообщила о запуске своего музыкального лейбла в поддержку локальных талантов. Структура будет поделена по направлениям: академическая, народная и эстрадно-джазовая музыка.

https://ria.ru/20221101/ptitsa-1828344495.html

лос-анджелес

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Александра Липатова

Александра Липатова

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Александра Липатова

лос-анджелес, маршалл брюс мэтерс (эминем), duran duran